Juve e Roma steccano, Inter e Napoli possono lanciare la volata scudetto: classifica e probabili formazioni

I passi falsi di Juventus e Roma, rispettivamente fermata dal Lecce sull'1-1 in casa e ko a Bergamo con l'Atalanta, lanciano la possibile volata scudetto di Inter e Napoli, che hanno due partite in meno rispetto a bianconeri e giallorossi, e in questa domenica scenderanno in campo anzitutto per togliere al Milan la vetta della classifica. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A e le probabili formazioni delle quattro gare che mancano per completare il programma della 18ª giornata.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 38 (17 partite giocate)

Inter 36 (16)

Napoli 34 (16)

Roma 33 (18)

Juventus 33 (18)

Como 30 (17)

Bologna 26 (16)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (17)

Sassuolo 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (17)

Torino 20 (17)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Verona 12 (16)

Pisa 12 (18)

Fiorentina 9 (17)

LAZIO-NAPOLI - Domenica 4 gennaio ore 12.30

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

Allenatore: Antonio Conte.

------------------------------------------------------------

FIORENTINA-CREMONESE - Domenica 4 gennaio ore 15

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Piccoli. All.: Vanoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.

Allenatore: Davide Nicola.

------------------------------------------------------------

HELLAS VERONA-TORINO - Domenica 4 gennaio ore 18

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Allenatore: Paolo Zanetti.

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Lazaro, Gineitis, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Simeone, Adams.

Allenatore: Marco Baroni.

------------------------------------------------------------

INTER-BOLOGNA - Domenica 4 gennaio ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.