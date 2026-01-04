Lecce, Falcone MVP modesto: "Ci ho messo una pezza dove non arrivavano i miei compagni"

Intervistato da Sport Mediaset dopo l’1-1 con la Juventus, deciso anche dalle sue parate (sul rigore di David e non solo), Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha commentato la partita dello Stadium: “Eroe? Cinquanta e cinquanta, i miei difensori e tutta la squadra hanno fatto un grandissimo lavoro. Io ci ho messo una pezza dove non arrivavano loro, condivido tutto con la difesa”.

Hai chiesto consiglio sul rigore?

“Sì, quando ho visto l’arbitro andare al monitor immaginavo potesse esserci rigore e sono andato vicino al mio preparato dei portieri a confrontarci. Eravamo sicuri tirasse Yildiz, avevo scelto un lato: ho visto che l’aveva preso David, abbiamo scelto il lato dove sono andato. Lui ha cercato questo scavino, immagino, e diciamo che sono stato bravo con il riflesso di piede”.