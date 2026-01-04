La Dea si fa bella davanti a Gasperini. Ma a farla da padrona sono le polemiche sull'arbitraggio

Nella notte di Gian Piero Gasperini, che è tornato a Bergamo per la prima volta da avversario, dopo 9 anni irripetibili, a godere è il suo allievo Raffaele Palladino. L'Atalanta fa la grande, battendo per la prima volta in questo campionato una big. E lo fa proprio contro chi l'ha resa grande. La decide Giorgio Scalvini e sarà una rete che genererà grandi polemiche.

Proprio Gasperini al termine della partita non nasconde il suo disappunto: "Decisione di un'assurdità senza precedenti. Ci sono due cose: le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla. Assolutamente inspiegabile".



Gli fa eco Mile Svilar: "Potevo bloccare la palla, poi un mio compagno credo me l'abbia impedito. Ma dopo quell'istante mi viene qualcuno da dietro addosso e mi dà una botta in testa. E se un portiere viene toccato nell'area piccola è fallo".

Eppure, anche in casa Atalanta non mancano le polemiche sull'arbitraggio di Michael Fabbri di Ravenna. Raffaele Palladino contesta la rete annullata a Scamacca, che poteva valere il 2-0: "Non capisco perché sia stato annullato il gol a Scamacca anche perché il calciatore della Roma prova a fare un controllo, lo sbaglia e ci regala palla. Il gol era regolarissimo, l'arbitro mi ha detto che il regolamento era così però a noi ci spiegano cose diverse a inizio campionato. Al di là di questo serata fantastica, godiamoci la vittoria".

Migliore in campo per la Lega Serie A il centrale atalantino Berat Djimsiti, per Tuttomercatoweb la palma di MVP va invece a Girogio Scalvini. Roma incolore, tante le insufficienze e i pochi che evitano la bocciatura non vanno oltre un 6 stiracchiato. Soprattutto balza all'occhio come i giallorossi siano incapaci, una volta sotto, di raddrizzare la partita. E questa è la settima sconfitta in campionato. Tanti, troppi i ko in 18 partite per una squadra che deve puntare al ritorno in Champions. E che nella prossima partita contro il Lecce perderà due difensori per squalifica: Mancini ed Hermoso. Ai quali si aggiunge Ndicka, impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio. Sarà emergenza nel reparto arretrato.