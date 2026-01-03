Entella, Alborghetti si presenta: "Chiavari piazza perfetta per lavorare in maniera seria"

Il nuovo acquisto dell'Entella Mattia Alborghetti ha parlato al sito ufficiale del club al momento della firma sul contratto: "Sono felicissimo di essere qui. È stato tutto molto rapido, appena sono stato contattato dall’Entella ho fatto fatica a crederci, perché si stava prospettando per me una grande opportunità. È un’emozione enorme ma è già arrivato il momento di metterla da parte e dimostrare di poter stare in questa categoria.

Chiaramente il mister ha avuto un ruolo importante in questa scelta. Ci siamo sentiti e abbiamo avuto modo di parlare nei giorni scorsi. Ha avuto un ruolo fondamentale nella mia carriera con la stagione vissuta insieme lo scorso anno e sono davvero felice di poter tornare a lavorare con lui. Tra l’Entella e la Giana, in questi ultimi anni, c’è un bel filo conduttore. Ho parlato con diversi ragazzi che hanno fatto il passo che sto facendo io e tutti mi hanno descritto Chiavari come una piazza perfetta per lavorare in maniera seria.

Sono qui da poche ore, ma posso già dire di aver intuito subito i pregi di questa realtà. A livello personale penso che sia una sfida stimolante e affascinante. Arrivare a gennaio non è mai facile, ma cercherò di calarmi subito nella mentalità della squadra e di dare il mio contributo fin da subito, perché questo è un campionato che non ti aspetta".