Juve, McKennie: "Rabbia? Insomma, abbiamo giocato bene. David grande attaccante"

Il gol di Weston McKennie non è bastato alla Juventus per battere il Lecce: “Abbiamo giocato una bella partita, con tante occasioni ed è mancato solo l’ultimo passaggio o l’ultimo tiro - dice il texano a Mediaset dopo l’1-1 con i salentini -, speriamo vada diversamente nella prossima“.

Fa arrabbiare?

“Sì, però abbiamo giocato una buona gara e fatto una bella prestazione, ci è mancato solo il gol. Analizzeremo i video e vedremo dove avremmo potuto fare meglio”.

Sei tornato a segnare, ti mancava il gol?

“La mia testa va alla squadra, penso sempre a essere disponibile. Gol o assist, l’importante è vincere”.

Aiuterete psicologicamente David?

“Siamo una grande famiglia, stiamo insieme tutti i giorni. Però questo è il calcio, deve pensare alla prossima partita: non ha segnato, potrà farlo in futuro, non può pensare solo a quest’azione. È un attaccante forte”.