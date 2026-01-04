Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
David e Openda frenano la Juventus: 1-1 con il Lecce. Spalletti: "Rincuoro gli attaccanti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Daniele Najjar

Risultato finale: Juventus-Lecce 1-1

Una Juventus sprecona e anche sfortunata getta al vento due punti nella sfida interna contro il Lecce. Spalletti cambia e l'andamento del match sembrava dargli ragione. I bianconeri hanno concluso la sfida con il 72% di possesso palla, con ben 26 tiri totali, due pali colpiti e un calcio di rigore sbagliato. Alla fine però pesano tantissimo gli errori dei singoli: dal retropassaggio sanguinoso di Cambiaso che ha portato al gol Banda, al tiraccio di David dagli undici metri, fino al gol a porta vuota che Openda ha sbagliato in pieno recupero.

Spalletti cambia, la Juve attacca, ma non segna
Spalletti si era presentato con un 4-2-3-1 con McKennie sulla linea di Yildiz e Conceicao, alle spalle di David. Sull'onda delle giocate del fantasista turco i bianconeri attaccano a testa bassa costringendo il Lecce a rintanarsi nella propria area di rigore. Cambiaso impegna subito Falcone sul primo palo, poi all'8' David colpisce di testa e il portiere la devia così così, con la palla che finisce sul palo e balla sulla linea. Falcone deve fare gli straordinari: al 17' si distende per deviare in corner la botta di Cambiaso. Passano due minuti e altra manovra avvolgente dei bianconeri: arriva Locatelli dal limite e con il piattone la manda fuori di un niente. Nei primi 20 minuti è una Juve arrembante.

Fa tutto bene Yildiz aprendo un'autostrada a Cambiaso, che però stavolta calcia male (e alto) a pochi passi da Falcone. Di Francesco deve correre ai ripari già poco dopo la mezz'ora: fuori il 20enne Perez, in difficoltà con Yildiz, per Veiga. Nel finale di frazione - al 2' di recupero, arriva però il gol a sorpresa dei salentini. Dal rinvio di Di Gregorio arriva un errore in costruzione di Cambiaso al 2' di recupero della prima frazione: Banda anticipa Kalulu, salta Bremer e scarica un bolide sul primo palo dal limite dell'area. Giallorossi avanti 1-0 al 45'.

McKennie pareggia, David sbaglia il rigore del 2-1
Al 50' la Juventus pareggia i conti. Grande verticalizzazione di Locatelli per il neoentrato Zeghrova, palla a McKennie che la lascia sfilare per Yildiz. Il turco prova un tiro che viene deviato al centro dell'area dove l'americano con un grande tempismo fa centro da due passi. Al 63' David si guadagna un rigore per una deviazione di braccio di Kaba, ma poi calcia malissimo il penalty che Falcone neutralizza. Spalletti passa al 4-2-4 inserendo anche Openda, ma i bianconeri faticano rendersi davvero pericolosi con il passare dei minuti. Non è finita: Falcone si supera ancora all'89' sul colpo di testa di David. In pieno recupero Yildiz coglie un palo clamoroso e sul tap-in Openda manda alto a porta completamente sguarnita.

Juventus, Spalletti riflette: "Paghiamo gli episodi"
Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha dichiarato in conferenza stampa: "Felice mi rimane difficile, ma tento di non essere devastato dal risultato che è venuto fuori. La felicità è un po' diversa. Nella mia carriera da allenatore mi sono capitate tante cose ma cerco di non molestarmi e pensare solo a quello perchè mi duole. Poi torno a casa e cerco di fare al meglio l'allenamento di domani. Se la Juve gioca tante di queste partite qui, alla fine in fondo avremo un risultato che ci meritiamo. Al di là dell’episodio che non ci va a favore e ci fa perdere punti per strada".

Sugli attaccanti ha poi aggiunto: "Cerchiamo di stargli vicini e proviamo a rincuorarli per evitare che si buttano giù. Non devono perdere l'entusiasmo, perchè questo farà la differenza. Domani facciamo un allenamento importante, saremo un po’ e chiameremo i ragazzi delle giovanili per dare sviluppo vero che si trova anche in partita. Si spezzetta la partita e si va a esercitare le stesse cose di sempre".

Lecce, Del Rosso: "Fermata una grande squadra"
Il vice allenatore del Lecce, Fabrizio Del Rosso, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Siamo il Lecce e abbiamo giocato con la Juventus, se non avessimo avuto quell’atteggiamento per 90′ saremmo usciti con le ossa rotte. Loro sono una grande squadra, noi abbiamo un grandissimo portiere e una squadra che lotta con carattere. Avere un atteggiamento battagliero ti aiuta e ti viene a favore. Siamo una squadra giovane, in crescita. Rappresentiamo un popolo che ci segue, queste prestazioni ci aiuteranno in futuro quando affronteremo squadre che si devono salvare. Siamo usciti con autostima a livello morale".

