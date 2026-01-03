Serie A, la classifica aggiornata: balzo Dea. Roma con la Juve: Gasp perde terreno dalla vetta

L’Atalanta batte la Roma in casa e fa un bel passo in avanti in classifica. Con l’1-0 maturato a Bergamo, la formazione nerazzurra, allenata da Raffaele Palladino, scavalca il Sassuolo e momentaneamente anche la Lazio, che però ha una giornata in meno.

Stop preoccupante per la Roma, che resta appaiata alla Juventus al quarto posto e rischia di perdere terreno rispetto al treno scudetto: Inter e Napoli, rispettivamente a +3 e +1, hanno due gare in meno dei giallorossi.

Serie A, la classifica aggiornata

Milan 38 (17 partite giocate)

Inter 36 (16)

Napoli 34 (16)

Roma 33 (18)

Juventus 33 (18)

Como 30 (17)

Bologna 26 (16)

Atalanta 25 (18)

Lazio 24 (17)

Sassuolo 23 (18)

Udinese 22 (18)

Cremonese 21 (17)

Torino 20 (17)

Parma 18 (17)

Cagliari 18 (18)

Lecce 17 (17)

Genoa 15 (18)

Verona 12 (16)

Pisa 12 (18)

Fiorentina 9 (17)