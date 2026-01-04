Juventus, David sente troppo la pressione? Spalletti: "È così, la subirebbe chiunque"

La Juventus esce con un deludente pareggio dalla sfida contro il Lecce. A deciderla sono alcuni errori dei singoli, dagli attaccanti David e Openda a Cambiaso in difesa. Nel corso della conferenza stampa post-match (leggi qui tutte le sue parole) il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha parlato anche di questo aspetto.

Quanto mancano i gol degli attaccanti?

"Cerchiamo di stargli vicini e proviamo a rincuorarli per evitare che si buttano giù. Non devono perdere l'entusiasmo, perchè questo farà la differenza. Domani facciamo un allenamento importante, saremo un po’ e chiameremo i ragazzi delle giovanili per dare sviluppo vero che si trova anche in partita. Si spezzetta la partita e si va a esercitare le stesse cose di sempre".

David e Cambiaso sentono troppo la pressione?

"È così e la subirebbe chiunque, perchè quando gli stadi sono così pieni loro sentono il morso della pressione. Noi non siamo una squadra di campionissimi ma siamo una squadra che può diventare forte dando continuità a questo tipo di prestazione.. Dobbiamo imparare un po' per volta anche subendo queste situazioni, perchè il carattere è la somma delle cose che ho sbagliato. Io divento esperto perchè so riconoscere le cose che ho sbagliato e che poi ho fatto bene. Si va in questa direzione, sperando dalla prossima di sbagliare meno".