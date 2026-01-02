Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Napoli (Domenica 4 gennaio, ore 12.30, arbitra Massa, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Lazio.

Torna ad avere scelta a centrocampo Maurizio Sarri, che per la prima del 2026 ritrova Basic e Guendouzi dopo l’assenza per squalifica a Udine. Nessuna scelta al centro dell’attacco, con Dia in Coppa d’Africa e Castellanos pronto a vestire la maglia del West Ham sarà Noslin a guidare il tridente completato da Zaccagni a sinistra e Cancellieri a destra, avanti su Isaksen nell’unico ballottaggio di formazione. Davanti a Provedel confermatissima la linea difensiva vista nelle ultime due uscite con Marusic a destra, Pellegrini a sinistra e la coppia centrale composta da Gila e Romagnoli. Basic e Guendouzi rientrano dalla squalifica e saranno titolari ai lati di Cataldi, in attesa del ritorno di Rovella atteso nel giro di 1-2 settimane.

Come arriva il Napoli.

Squadra che vince non si cambia. E così Antonio Conte potrebbe proporre per la quarta volta consecutiva la stessa formazione, varata per la prima volta in semifinale di Supercoppa contro il Milan e confermata per le due partite seguenti. Sarà ancora 3-4-2-1, sistema di gioco figlio dell'emergenza ma divenuto presto definitivo. Davanti a Milinkovic-Savic, Juan Jesus dovrebbe vincere di nuovo il ballottaggio con Buongiorno per il ruolo di terzo di sinistra, con Di Lorenzo e Rrahmani a completare la difesa. A tutta fascia a sinistra Spinazzola potrebbe spuntarla ancora, mentre per il resto nessun dubbio: Politano a destra, Lobotka e McTominay in mezzo. Davanti, insieme ai trascinatori Neres e Hojlund, Conte potrebbe scegliere per l'ottava gara di fila Elmas, in vantaggio su Lang.