Vicenza, Gallo: "Siamo a metà dell'opera, ma è chiaro che ci siano delle incognite"

In vista della gara contro il Lumezzane, il tecnico del Vicenza Fabio Gallo ha parlato in conferenza stampa: "L'andata dev'essere messa in cassaforte, ma la storia dice che il ritorno è sempre più difficile - riporta TrivenetoGoal.it -. Dobbiamo perseguire nel lavoro e nella determinazione con la consapevolezza che tutti vorranno batterci. Domani affrontiamo un Lumezzane diverso, sarà una partita complicata: i miei ragazzi li ho trovati bene e non mi sembra che abbiano perso il filo, ma questo è il timore di ogni allenatore. Mancheranno Vescovi, Vitale e Cester.

I nostri tifosi sono una costante sia in casa che in trasferta, il fatto che tutti i biglietti vengano sempre bruciati è un motivo d'orgoglio. Siamo a metà dell'opera, la squadra si allena con il sorriso ma è chiaro che ci siano delle incognite. Ho usato parole molto forti con la squadra perché le prossime partite rappresenteranno delle insidie.

Leo e Cancellieri? Può rispondere il direttore, stiamo valutando ciò che è intelligente fare preservando il gruppo: meglio avere qualcosa in meno tenendo in conto quello che è stato fatto".