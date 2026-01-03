Furia Gasperini sul gol di Scalvini: "Assurdo convalidarlo per quelle che sono le regole del VAR"

È furibondo, Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Roma. Oggetto della discussione, il gol convalidato a Giorgio Scalvini che ha deciso la partita. Rete contestata dai giallorossi e convalidata dopo un lungo check. Ecco le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di DAZN:

Che Roma abbiamo visto questa sera?

"Ha fatto un'ottima gara, prendendo un gol sul quale era difficile dal campo anche se i giocatori erano certi di questo, poi rivedendo le immagini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del VAR in questo momento. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, noi comunque all'altezza".

Ancora sul gol convalidato a Scalvini

"Assurdo, assurdo. Non è possibile di fronte a queste immagini. Assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati tre minuti fermi. Dal campo è difficile, ma guardando non c'è spiegazione. Non ci vengano a dire: eh il braccio… altrimenti si cambia opinione, si cambia regolamento ogni volta".

Altre riflessioni sul gol che ha deciso la partita

"Dalla panchina ci affidiamo a quelli che sono gli organi preposti a giudicare. Poi ci sono delle cose difficili da giudicare, ma non questa. Questa è di un'assurdità senza precedenti. Ci sono due cose: le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla. Assolutamente inspiegabile".

La rete di Scalvini ha condizionato il prosieguo dell'incontro?

"Beh... Certo, i giocatori hanno continuato a fare la partita però questa roba qua non esiste, è una situazione per la quale non c'è commento".

Sulle tensioni in panchina con Palladino?

"In 90 minuti ognuno gioca per la propria squadra, tira l'acqua al proprio mulino. Fa parte del calcio. Poi le partite finiscono e le cose finiscono lì. Il gol no, quello ha determinato il risultato".