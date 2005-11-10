Fiorentina a lavoro in vista della gara con il Sassuolo: timido ottimismo per il recupero di Ranieri

Riparte oggi la preparazione della Fiorentina in vista della sfida di lunedì pomeriggio, quando alle 18.30 i viola saranno attesi al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo. Una settimana di lavoro importante per Vanoli, chiamato a valutare le condizioni della rosa e le possibili soluzioni in vista del prossimo impegno di campionato.

Timido ottimismo per il ritorno di Ranieri

Secondo La Repubblica di Firenze, in casa Fiorentina ci sarebbe da prestare attenzione soprattutto alle condizioni di Ranieri, al momento l'unico tra i giocatori ai box con concrete possibilità di recuperare per la trasferta contro i neroverdi. Per il difensore classe '99 ci sarebbe un timido ottimismo per riaverlo almeno tra i convocati dopo essere rimasto ai box nelle ultime settimane a causa dello schiacciamento di un nervo di un piede.

Per Pongracic, invece, il rientro è previsto soltanto dopo la sosta per le nazionali. Resta da monitorare anche la situazione di Atta. Vanoli non ha nascosto la speranza di poter recuperare il centrocampista almeno per uno spezzone di gara in vista della sfida contro la Juventus, in programma domenica prossima. Un obiettivo ambizioso, sul quale saranno decisivi i prossimi giorni di lavoro.