Fischi a Bastoni. Chivu: "Ci dispiace, ma è forte". Allegri: "I nostri tifosi sosterranno il Milan"

Nella sua conferenza di vigilia del derby contro il Milan, il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato anche dei fischi ricevuti da Alessandro Bastoni sia a Lecce in campionato che a Como in Coppa Italia, dopo la simulazione del difensore dello scorso 14 febbraio nella sfida contro l'Inter, che ha portato all'espulsione di Kalulu: "Sono cose che lui e noi non possiamo controllare, è la conseguenza di quello che è accaduto. Ci dispiace, è una persona matura e forte e sa bene quanto i suoi compagni lo rispettino e gli abbracci che gli mandiamo tutti i giorni. Le prestazioni nonostante i fischi sono state di ottimo livello".

Anche Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di oggi, ha risposto a una domanda sui fischi ricevuti da Bastoni, con la richiesta arrivata dalla sala stampa di fare un appello ai tifosi del Milan: "Non mi piace fare appelli. Io posso solamente dire che i tifosi del Milan dovranno aiutarci e sostenerci come ci hanno sostenuto dal primo giorno. La cosa che dovranno fare innanzitutto è sostenere il Milan".

Da capire quale sarà il comportamento dei tifosi del Milan nella sfida di domani sera nei confronti di Alessandro Bastoni, dopo, appunto, i fischi ricevuti sia a Lecce che a Como.