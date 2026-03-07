Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Avellino-Padova 1-0, le pagelle: Russo fa esplodere il Partenio, Crisetig in difficoltà

Risultato finale: Avellino-Padova 1-0

AVELLINO

Daffara 6 – Chiamato in causa una sola circostanza, si fa trovare pronto su Lasagna con un bel colpo di reni. Nel finale lo salva la traversa.

Simic 6 – Partita di grande sostanza al centro della difesa, ma le uniche due occasioni per l’Avellino lo vedono soccombere nel duello individuale con Lasagna. Nel primo caso si fa saltare nettamente, nel secondo gli lascia troppo spazio.

Izzo 6 – Rientra in campo dopo tanto tempo e la sua esperienza è fondamentale per guidare la squadra nei momenti di difficoltà. Quando può partecipa anche all’azione offensiva, pur perdendo lucidità nella seconda parte della gara come testimonia qualche lancio infruttuoso dalle retrovie. Dall'80' Enrici sv.

Cancellotti 6 – La sua partita è quasi da sette, la spinta costante sulla fascia lo rende un vero e proprio esterno offensivo aggiunto. Nel finale, però, commette un errore di valutazione in marcatura e solo la traversa evita un ko che sarebbe stato clamoroso.

Sala 6,5 – Ottima partita per l’esterno biancoverde, molto a suo agio nel 4-3-1-2 pur favorito dall’atteggiamento totalmente rinunciatario del Padova. Mette sulla testa di Sounas un pallone delizioso che il compagno spreca.

Palmiero 6,5 – Un lottatore a tutto campo che resta però estremamente lucido quando deve impostare. E’ vero che commette qualche fallo di troppo, ma la sola presenza in mezzo al campo è sufficiente per spostare gli equilibri.

Palumbo 6,5 – Davvero un bel giocatore. Di cuore, corsa, qualità e sostanza. Lo trovi ovunque: mentre è al limite della propria area di rigore a recuperare palla eccolo sul fronte opposto a chiudere un’azione offensiva con inserimenti sempre puntuali e che il Padova legge a fatica.

Sounas 6 – Nel primo tempo Sorrentino gli nega la gioia del gol, ma ha comunque il merito di essere pungente e sempre nel vivo del gioco. Spreca una chance clamorosa a inizio ripresa. Dall'80' Insigne sv.

Besaggio 6,5 – Trequartista o mezzala con licenza d’offendere cambia poco, visto che la sua partita è davvero positiva. Tanta qualità al servizio dei compagni.

Patierno 6 – Dopo pochi secondi ha la chance per portare l’Avellino in vantaggio, ma calcia centralmente. Spreca 2-3 situazioni interessanti. Tuttavia non si può andare sotto la sufficienza visto che combatte e, a tratti, fa reparto da solo. Salterà la prossima gara per squalifica. Dal 61' Russo 7 - Decide la partita con una bella giocata individuale, tre punti fondamentali anche in virtù dei risultati maturati sugli altri campi. Impatto ottimo.

Biasci 6 – Partenza ottima dell’attaccante: un palo e un tiro fuori per una questione di centimetri. Un po’ meno brillante nella ripresa.

Davide Ballardini 7 – Schiera una squadra maggiormente offensiva e si capisce da subito sia tutt’altra musica rispetto ai due match precedenti. Il gol di Russo conferma che azzecca anche il cambio.

PADOVA

Sorrentino 5,5 – Era stato il migliore in campo fino al 90’, con diversi interventi provvidenziali. Poi Russo lo beffa sul palo di competenza seppur da distanza ravvicinata.

Belli 5 – Arriva stremato agli ultimi minuti dopo aver respinto in ogni modo gli assalti di un Avellino arrembante, ma ha il demerito di farsi saltare con troppa facilità da Russo.

Pastina 5,5 – Pronti, via e commette un grave errore che per poco non costa il fulmineo 1-0. Prende un giallo evitabile e, assieme a tutti i compagni di squadra, soffre la qualità dell’Avellino.

Faedo 5 – Un solo intervento degno di nota, quando anticipa Patierno in scivolata. Poi tanta sofferenza e il cambio all’intervallo. Dal 45' Giunti 5,5 - Senza infamia e senza lode.

Sgarbi sv Dal 15’Villa 6 – Tutto sommato tiene botta su Biasci.

Crisetig 5 – L’Avellino viaggia a marce decisamente più alte e non gli permette di entrare mai in partita. Dal 45' Di Maggio 5 - Tanta buona volontà, ma appare fumoso.

Di Mariano 6 – La traversa trema ancora, una giocata individuale super che stava per portare in dote tre punti clamorosi. Si sacrifica in fase difensiva.

Fusi 5,5 – Combatte come sempre a tutto campo, senza mai tirare indietro la gamba. Ma anche lui accusa qualche battuta a vuoto e fatica contro i dirimpettai in maglia biancoverde.

Capelli 5 – L’atteggiamento tattico lo penalizza e anche lui è costretto a restare basso per proteggere lo 0-0. Nessuno spunto degno di nota nella metà campo avversaria.

Buonaiuto 5 – Inizia la partita con un bellissimo lancio per Lasagna, ma è l’unico squillo di un primo tempo in cui fa arrabbiare molto Andreoletti per alcune giocate rischiose all’interno della propria area di rigore. Ha una buona chance dal limite dell’area, ma calcia come peggio non potrebbe. Dal 45’Silva 4,5 – Ingresso molto negativo, dovrebbe tenere alto il baricentro, ma sbaglia tutto quello che poteva sbagliare.

Lasagna 5,5 – E’ vero che il tipo di partita non è adatta alle sue caratteristiche e, statistiche alla mano, è l’unico quantomeno a provarci. Ma prende mezzo voto in meno perché in avvio di gara si divora lo 0-1 dopo aver bruciato sul tempo Simic. Dall’82’ Varas sv

Matteo Andreoletti 5 – 16 tiri a 4, il dato non lascia spazio a interpretazioni. E’ vero che il reparto offensivo è in emergenza, ma chiudere senza punte di ruolo concede ulteriore campo all’Avellino. Averla persa al 92’ non cancella i demeriti di un Padova costantemente in apnea.

