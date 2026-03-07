Genoa-Roma, i convocati di Gasperini: out Dybala, Hermoso e Soule
Alla vigilia della sfida contro il Genoa a Marassi, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati. Come noto non saranno a disposizione Paulo Dybala, Mario Hermoso e Matias Soule, oltre allo squalificato Wesley.
L'elenco completo.
Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Malen, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
