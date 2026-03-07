Udinese, Runjaic: "Zaniolo e Davis coppia fantastica, lavorano bene in campo"

Ecco le parole del tecnico bianconero Kosta Runjaic prima della sfida tra Atalanta e Udinese ai microfoni di DAZN: "Sono curioso di vedere la prestazione dei nostri giocatori e di cosa può dare Mlacic dal 1'. Zaniolo e Davis sono giocatori fantastici, siamo felici di averli a disposizione e per me lavorano al meglio in coppia sul campo e in allenamento, loro sono una coppia fantastica".

Poi una battuta sulla possibile convocazione in Nazionale dello stesso numero 10 bianconero: "Non saprei se portare Zaniolo [ride ndr], lascio la decisione a mister Gattuso: Zaniolo ha ancora tre partite prima del Playoff e oggi può dimostrare, con una buona prestazione, di essere pronto, ora sta bene".

Il sabato di Serie A prosegue con Atalanta-Udinese, in programma per la 28^ giornata. Da una parte i nerazzurri concentrati sul campionato, ma inevitabilmente con un occhio già all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sul fronte opposto i friulani, reduci dal netto 3-0 inflitto alla Fiorentina.

Palladino opta per qualche rotazione, visto il già citato impegno europeo. Rispetto al match di Coppa Italia contro la Lazio ecco Kossounou nel trio difensivo, Bellanova esterno destro, Musah in mezzo al campo, Sulemana a giostrare sulla trequarti e Scamacca riferimento avanzato. Più continuità, invece, da parte di Runjaic, con Mlacic e Kamara come uniche novità. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic