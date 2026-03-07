Atalanta, Hien su Davis: "Sempre stimolante affrontare attaccanti forti"

Ecco le parole del difensore Isak Hien prima della sfida tra Atalanta e Udinese ai microfoni di DAZN: "Il sostegno dei tifosi regala a noi tanta fiducia, siamo una squadra di alto livello. Ora bisogna dimostrarlo ogni tre giorni, abbiamo alzato il livello negli ultimi tre mesi. Davis? Sempre bello giocare con attaccanti più forti, la sfida è sempre piacevole e spero di poter fare una buona partita".

Il sabato di Serie A prosegue con Atalanta-Udinese, in programma per la 28^ giornata. Da una parte i nerazzurri concentrati sul campionato, ma inevitabilmente con un occhio già all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sul fronte opposto i friulani, reduci dal netto 3-0 inflitto alla Fiorentina.

Palladino opta per qualche rotazione, visto il già citato impegno europeo. Rispetto al match di Coppa Italia contro la Lazio ecco Kossounou nel trio difensivo, Bellanova esterno destro, Musah in mezzo al campo, Sulemana a giostrare sulla trequarti e Scamacca riferimento avanzato. Più continuità, invece, da parte di Runjaic, con Mlacic e Kamara come uniche novità. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic