Doppia festa per Danilo e Alex Sandro: dopo la Libertadores il Flamengo vince il campionato
Sta per concludersi il campionato brasiliano. Si concluderà nella notte la penultima giornata con il match fra Cruzeiro e Botafogo ma i primi verdetti sono stati emessi. Uno su tutti la vittoria del titolo del Flamengo. La squadra in cui militano gli ex juventini Danilo e Alex Sandro hanno supera 1-0 il Ceara grazie alla rete messa a segno da Samuel Lino. Per i rossoneri, che hanno vinto anche la Copa Libertadores, si tratta dell'ottavo titolo della loro storia.
La Juventude e il Recife sono retrocesse mentre per attendere gli altri due verdetti nelle zone basse della classifica bisogna attendere l’ultimo turno. Il Santos di Neymar che, come detto, vincendo è non solo ad un passo dalla salvezza ma anche dalla possibile e clamorosa qualificazione alla Copa Sudamericana in quanto nell’ultima giornata ci sarà il match fra Vasco da Gama e Atletico Mineiro con i bianconeri che invece sfideranno il Cruzeiro, già sicuro della qualificazione in Copa Libertadores.
La classifica
Flamengo 78
Palmeiras 73
Cruzeiro 69*
Mirassol 66
Fluminense 61
Bahia 60
Botafogo 59*
São Paulo 51
Bragantino 48
Corinthians 46
Vasco da Gama 45
Atletico Mineiro 45
Santos 44
Ceara 43
Fortaleza 43
Vitoria 42
Internacional 41
Juventude 34
Sport Recife 17
I verdetti, fin qui, emessi:
Campione di Brasile: Flemengo
In Copa Libertadores: Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol
In Copa Sudamericana: Sao Paulo, Bragantino
Retrocesse in Serie B: Juventude, Sport Recife.
*una patita in meno
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.