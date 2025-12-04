Doppia festa per Danilo e Alex Sandro: dopo la Libertadores il Flamengo vince il campionato

Sta per concludersi il campionato brasiliano. Si concluderà nella notte la penultima giornata con il match fra Cruzeiro e Botafogo ma i primi verdetti sono stati emessi. Uno su tutti la vittoria del titolo del Flamengo. La squadra in cui militano gli ex juventini Danilo e Alex Sandro hanno supera 1-0 il Ceara grazie alla rete messa a segno da Samuel Lino. Per i rossoneri, che hanno vinto anche la Copa Libertadores, si tratta dell'ottavo titolo della loro storia.

La Juventude e il Recife sono retrocesse mentre per attendere gli altri due verdetti nelle zone basse della classifica bisogna attendere l’ultimo turno. Il Santos di Neymar che, come detto, vincendo è non solo ad un passo dalla salvezza ma anche dalla possibile e clamorosa qualificazione alla Copa Sudamericana in quanto nell’ultima giornata ci sarà il match fra Vasco da Gama e Atletico Mineiro con i bianconeri che invece sfideranno il Cruzeiro, già sicuro della qualificazione in Copa Libertadores.

La classifica

Flamengo 78

Palmeiras 73

Cruzeiro 69*

Mirassol 66

Fluminense 61

Bahia 60

Botafogo 59*

São Paulo 51

Bragantino 48

Corinthians 46

Vasco da Gama 45

Atletico Mineiro 45

Santos 44

Ceara 43

Fortaleza 43

Vitoria 42

Internacional 41

Juventude 34

Sport Recife 17

I verdetti, fin qui, emessi:

Campione di Brasile: Flemengo

In Copa Libertadores: Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol

In Copa Sudamericana: Sao Paulo, Bragantino

Retrocesse in Serie B: Juventude, Sport Recife.

*una patita in meno