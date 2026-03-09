Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fortezza "Ferraris": il Genoa nel 2026 ha riscoperto il suo campo di casa, 13 punti in 6 gare

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 09:30
Andrea Piras

F come Fortezza. F come "Ferraris". Il Genoa riscopre il suo fortino, il suo campo di casa. La vittoria importantissima contro la Roma ha fatto respirare e non poco la squadra di Daniele De Rossi che si avvicina a grandi falcate all'obiettivi stagionale della salvezza. Una partita quasi mai in discussione, eccezion fatta per la carambola che ha generato il pareggio di N'Dicka, con il Grifone che ha saputo non far ragionare la squadra di Gian Piero Gasperini con l'intensità e l'ha saputa colpire prima con un rigore di Messias e poi con la rete finale di Vitinha.

Nella seconda parte di 2025 solo una vittoria in casa
Quella di ieri è la quarta vittoria casalinga nelle ultime cinque gare. Marassi da tabù sta diventando ancora una volta punto di forza dei rossoblù che stanno costruendo la salvezza proprio davanti al suo popolo. Nella prima parte di stagione, e nel finale di anno solare, il Grifone ha volato soltanto una volta superando 2-1 il Verona con DDR in panchina. Nel nuovo anno invece il cambio di marcia con cinque risultati utili in sei gare giocate in casa.

13 punti raccolti in sei gare nel 2026
Sono infatti quattro le vittorie ottenuta nel 2026 al "Ferraris" con soltanto il Napoli, con il rigore contestato su Vergara e trasformato da Hojlund in pieno recupero, capace di tornare a casa con l'intera posta in palio. Se aggiungiamo il pareggio interno contro il Pisa di inizio anno, ecco che i punti raccolti sono 13 su 18 disponibili. Il "Ferraris" è ritornato una fortezza.

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
