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Niente Conceiçao per il Fenerbahçe: richieste eccessive. Spunta il nome di Emre

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:12Calcio estero
03.11.2026 15:12Calcio estero
Fonti preferite
Con il portoghese l'intesa non è stata trovata così il club di Istanbul sta virando verso una sua vecchia conoscenza come Belozoglu
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Niente da fare me Sergio Conceiçao. Il tecnico portoghese nella giornata di ieri era dato come candidato principale per la panchina del Fenerbahçe dopo le dimissioni di Ismail Kartal e la nomina ad interim di Dirk Kuyt. Nonostante l’accordo non fosse stato ancora trovato tutto sembrava andare in questa direzione, ma nella notte le cose sono cambiate.

Richieste eccessive da parte di Coinceicao

Come rivela HT Spor la candidatura dell’ex Milan è venuta meno a causa di alcuni problemi imprevisti emersi nel corso dei colloqui con Conceiçao, in particolare alla voce aspettative salariali. Il Fenerbahçe le ha infatti giudicate eccessive e per questo ha spostato l’attenzione su altri profili con la scelta che potrebbe cadere adesso su un tecnico turco.

C’è Emre nel mirino

Il nome che sta trovando maggiori consensi in casa gialloblù è quello di Emre Belozoglu, che ha vestito la maglia del Fener in tre occasioni diverse (2008-12, 2013-15 e 2019/20) oltre ad aver iniziato la sua carriera da allenatore proprio dal club di Istanbul nel 2021 dopo l’esonero di Erol Bulut. Attualmente però l’ex centrocampista dell’Inter è legato al Kasimpasa, che occupa il quinto posto in classifica con 17 punti in 10 gare. Il Fenerbahçe dunque dovrà convincere il club turco a lasciar partire il tecnico pagando anche un risarcimento ai rivali in campionato.

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