Fenerbahçe, non c'è ancora l'accordo con Conceicao per la panchina. Il punto della situazione

Fenerbahçe, non c'è ancora l'accordo con Conceicao per la panchina. Il punto della situazioneTMW
Tommaso Maschio
Diversamente da quanto riferito dai media turchi lo sbarco di Sergio Conceiçao in Turchia non sembra essere imminente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti l'accordo fra il tecnico lusitano, reduce dall'addio all'Al-Ittihad in Arabia Saudita, non sarebbe ancora stato trovato nonostante i contatti recenti e una proposta già avanzata nei confronti dell'ex Milan.
L'assenza di un accordo dunque fa slittare l'arrivo di Conceiçao a Istanbul con l'allenatore che non ha ancora prenotato alcun volo verso la Turchia e attende di capire se l'accordo si farà oppure se tutto è destinato a saltare nonostante quanto emerso nelle scorse ore. Contro il Liverpool in Champions League, nella giornata di mercoledì, dunque in panchina potrebbe andare ancora quel Dirk Kuyt che è stato nominato ad interim dopo le dimissioni di Kartal dall'incarico.
Ricordiamo che gli altri nomi accostati al club turco in queste ore sono quelli di Julian Nagelsmann, Roberto Martinez, José Luis Mendilibar ed Ernesto Valverde,