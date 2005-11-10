Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 08:12Serie A
05.11.2026 08:12Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della sua presentazione come nuovo allenatore dello Sporting, Paulo Fonseca ha chiarito il rapporto con il predecessore Rui Borges, smentendo le indiscrezioni secondo cui quest'ultimo avrebbe rifiutato una sua telefonata: "Certo che c'è stata una telefonata. È successo proprio quando hanno iniziato a circolare le notizie secondo cui Rui avrebbe rifiutato di parlarmi. Ieri ho avuto il piacere di parlare con lui: è stata una conversazione molto aperta e molto onesta, tra due allenatori che capiscono perfettamente, senza alcuna ipocrisia, cosa rappresentino momenti come questi. Abbiamo parlato a lungo, in modo molto piacevole, con grande rispetto e grande ammirazione reciproca, come avevo già detto in passato".

Fonseca ha poi rivelato di aver sentito anche un membro dello staff tecnico di Borges: "Non ho parlato solo con Rui, ma anche con Tiago, suo vice, che conosco da tanto tempo. A volte si creano polemiche quando, in realtà, le cose sono assolutamente normali".

Infine ha raccontato un episodio vissuto durante la sua esperienza al Milan: "Vi racconto una storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato. Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".

Articoli correlati

Immagine news 1
Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting: contratto fino al 2030
Immagine news 2
Sporting, il cambio allenatore è un conto salato: Fonseca può costare fino a 10 milioni
Immagine news 3
Fonseca saluta il Lione: "Più difficile di quanto immaginassi ma ora realizzo un sogno"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
08:30 Serie ATMW
TMWNapoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine news 2
08:25 Serie ATMW
TMWDallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia
Immagine news 3
08:20 Serie ATMW
TMWKoopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro
Immagine news 4
08:12 Serie A
Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"
Immagine news 5
08:10 Serie ATMW
TMWMaignan out, dopo Vasquez con la Roma tocca a Torriani al Milan: la grande occasione per il 2005
Immagine news 6
08:02 Serie ATMW
TMWDerby della Via Emilia, Raffaele Palladino: una lunga militanza in gialloblù, ora la panchina del Bologna
Immagine news 7
08:01 Serie ATMW
TMWDerby della Via Emilia, Alberto Gilardino: dal gol che manda in B il Bologna ai 13 in rossoblù
Immagine news 8
07:56 Serie A
Lens travolto dal Como, la Francia si vergogna: "Umiliati", "Ridicoli", "Incubo senza fine"
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Kovacs osservato speciale: stasera sarà avversario, Carnevali lo segue per il futuro
Immagine top news n.1 Ramon e Nico destinati al Real Madrid? Almeno il Como ha due successori per l'argentino
Immagine top news n.2 Il Milan sogna il colpo Tresoldi: quali sono le 9 big che Cardinale dovrà sfidare a suon di milioni
Immagine top news n.3 Il Como è per distacco la squadra più europea della Serie A
Immagine top news n.4 El segna semper lu: Douvikas il più sottovalutato, meglio di Haaland in Champions
Immagine top news n.5 Napoli male anche in Champions League: ha più colpe Allegri o Manna?
Immagine top news n.6 Tresoldi incanta l'Europa: infallibile in Champions, il Milan sogna il colpo del futuro
Immagine top news n.7 Clamoroso Como: 9-1 epocale al Lens in Champions. Fabregas: "Non facciamo i fenomeni"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.3 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
Immagine news podcast n.4 Tanto criticato ma senza di lui la Juventus non c'è più. Il paradosso di Locatelli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, investimenti ma per quale allenatore? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Penta: "Juve, obiettivo centravanti. A gennaio punterei tutto su Osimhen"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maifredi: "Juve-Inzaghi? No, per sognare devi 'tentare' uno come..."
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, Allegri sta perdendo la squadra: Hojlund lo smentisce, Politano spacca lo spogliatoio
Immagine box news Serie A Dallo scontro nell'83 allo spareggio salvezza. Parma-Bologna, il Derby 'meno derby' d'Emilia
Immagine box news Serie A Koopmeiners nel giardino di casa sua per una due giorni che può costargli oltre 20 mila euro
Immagine box news Serie A Fonseca: "Con Rui Borges confronto sincero. Al Milan il mio successore già nello spogliatoio"
Immagine box news Serie A Maignan out, dopo Vasquez con la Roma tocca a Torriani al Milan: la grande occasione per il 2005
Immagine box news Serie A Derby della Via Emilia, Raffaele Palladino: una lunga militanza in gialloblù, ora la panchina del Bologna
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi fermato da una tonsillite: ci sarà ad Ascoli? Intanto Pierozzi è stato operato
Immagine box news Serie B L'attacco della Cremonese fa gola. Su Bonazzoli c'è il Monza, su De Luca invece il Benevento
Immagine box news Serie B Vicenza, Brighenti suona la carica: "Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì"
Immagine box news Serie B Quando la Carrarese vinse... l'oro olimpico. Il club cembra i "Quattro Olimpionici Azzurri"
Immagine box news Serie B Padova, Peghin presenta gli interventi allo stadio: "Un progetto importante per il futuro"
Immagine box news Serie B Entella, si ferma Alborghetti: lesione di secondo grado alla coscia sinistra
Serie C
Immagine box news Serie C Il primo proprietario non italiano del Perugia, ma anche tanti debiti: il biennio di Faroni in Umbria
Immagine box news Serie C Fracchiolla da subito il prescelto, ma sullo sfondo c'era Di Cesare: il retroscena del Ds del Barletta
Immagine box news Serie C Pescara, Merola si è operato: ricostruzione del crociato riuscita. Ora, però, un lungo stop
Immagine box news Serie C Sorrento, il punto del Ds Cacace: "Diverse decisioni arbitrali sono andate contro di noi"
Immagine box news Serie C Trento, Zocchi e il mercato di gennaio: "Se sarà necessario, la società è pronta a intervenire"
Immagine box news Serie C Borras: "Vi assicuro che Gaucci vuole riportare il Perugia in B. E io vorrei rimanere"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio