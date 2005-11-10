Francia, Rabiot: "Sconfitta che fa parte del percorso. Bravo Donnarumma e tutta l'Italia"

Il centrocampista della Francia Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League persa 3-1 contro l’Italia.

Primo ko per Zidane.

"Fa parte del percorso, non c'è niente di grave. Siamo delusi, ma ci sono cose che abbiamo fatto bene e altre meno soprattutto nel secondo tempo. Dovremo riflettere su questo, ma secondo me abbiamo fatto una buona partita e l'Italia è stata brava a sfruttare errori nostri. Complimenti a loro".

Donnarumma ancora sulla tua strada.

"E' stato bravo, sappiamo che è il portiere più forte al mondo. Bravo a lui e a tutta l'Italia, hanno fatto un'ottima partita. Sono in ricostruzione e per loro questa partita darà tanta fiducia".

Ti aspettavi una ricostruzione dell'Italia così veloce?

"Sapevo che per loro sarebbe stata difficile, ma hanno tanti giovani forti. La dimostrazione è stasera, gli auguro il meglio".