Aumento di capitale da 200 milioni di euro per la Juventus. La nota con tutti i dettagli

Il Consiglio d'Amministrazione della Juventus ha approvato l'aumento di capitale da 200 milioni di euro, lasciandosi come porzione residua ulteriori 50 milioni di euro da utilizzare in futuro. Di questi 200 milioni, 131 milioni saranno garantiti da Exor. Di seguito il comunicato integrale della Juventus:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESERCITA LA DELEGA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE E NE FISSA I TERMINI E LE CONDIZIONI ESERCIZIO DI UNA TRANCHE PER UN CONTROVALORE DI CIRCA € 200 MILIONI

• Esercizio della delega conferita dall’Assemblea per circa € 200 milioni (pari a circa l’80% del suo ammontare massimo)

• Porzione residua della delega per circa € 50 milioni esercitabile in esercizi successivi, in funzione della progressiva attuazione del piano di investimenti, nonché a supporto del rispetto, nel tempo, dei parametri economico-finanziari previsti dalla normativa sportiva, nazionale e internazionale

• Impegni di Exor N.V., titolare del 65,4% del capitale sociale, di sottoscrivere la quota di propria spettanza, per un controvalore pari a circa € 131 milioni, e di garanzia sulle eventuali azioni che risultassero non sottoscritte al termine dell’offerta

• Citigroup e UniCredit nominati quali Joint Global Coordinators

Torino, 12 novembre 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 3 novembre 2026 per un importo massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa € 200 milioni e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti (l’“Aumento di Capitale”), approvandone altresì i termini e le condizioni definitivi, con un’offerta in opzione che si svolgerà dal 16 novembre 2026 al 1° dicembre 2026 secondo quanto già comunicato in data 11 novembre 2026.

L’Aumento di Capitale è funzionale al rafforzamento patrimoniale e a supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici e di sviluppo di Juventus, fondati sulla competitività sportiva, sul progressivo consolidamento dell’equilibrio economico-finanziario (anche a supporto del rispetto dei parametri economici, finanziari e patrimoniali previsti dalle normative UEFA e FIGC), su possibili upgrade degli asset strategici, sia materiali (e.g., Allianz Training Center Vinovo,

Juventus Creator Lab, J|medical, J|hotel, Juventus Museum, etc.), sia immateriali (e.g., diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, sistemi informativi, etc.) e sulla valorizzazione del brand “Juventus”. L’ Aumento di Capitale costituisce, inoltre, un presidio preventivo a fronte di possibili rischi connessi al business aziendale, significativamente influenzato dai risultati sportivi e dagli effetti delle campagne trasferimenti. Come già comunicato in data 29 settembre 2026, nelle ipotesi di performance sportive del triennio 2026/2027-2028/2029 in linea con quelle dei periodi precedenti alla stagione sportiva appena conclusa, le esigenze di rafforzamento patrimoniale per l’esercizio corrente e, in misura minore, per quello successivo, ammontano indicativamente al 45%-50% del valore complessivo della delega assembleare. Si precisa che, al netto delle esigenze di rafforzamento patrimoniale, alla data odierna la Società non ha definito la ripartizione dei proventi tra le ulteriori destinazioni.

L’esercizio parziale della delega riflette la scelta di dotare immediatamente la Società delle risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il riequilibrio patrimoniale e finanziario e il sostegno degli obiettivi strategici e consente di mantenere flessibilità nell’esercizio della porzione residua, pari a massimi circa € 50 milioni, in esercizi successivi in funzione delle tempistiche di attuazione dei piani di investimento, anche ai fini del rispetto, nel tempo, dei parametri economico-finanziari previsti dalla normativa sportiva, nazionale e internazionale.

L’azionista di maggioranza Exor N.V. (“Exor”), titolare del 65,4% del capitale sociale, a ulteriore conferma del suo impegno di lungo termine nei confronti di Juventus e della fiducia nel valore intrinseco del Club, si è impegnato a sottoscrivere la quota di propria spettanza, per un controvalore pari a circa € 131 milioni, nonché le azioni di nuova emissione che dovessero eventualmente risultare non sottoscritte al termine dell’offerta. Juventus ha altresì incaricato Citigroup e UniCredit quali Joint Global Coordinators (i “Joint Global Coordinators”) nell’ambito dell’Aumento di Capitale.

Dettagli dell’operazione di Aumento di Capitale

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato i termini e le condizioni dell’Aumento di Capitale e della relativa offerta in opzione agli azionisti (l’“Offerta in Opzione”), come segue. In esecuzione dell’Aumento di Capitale saranno emesse massimo n. 208.516.998 azioni ordinarie Juventus (le “Nuove Azioni”), prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Juventus già in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 azioni Juventus possedute, al

prezzo di sottoscrizione di € 0,96 per ciascuna Nuova Azione (il “Prezzo di Sottoscrizione”), da imputarsi quanto a € 0,04 a capitale sociale e quanto a € 0,92 a sovrapprezzo. Il controvalore complessivo dell’Aumento di Capitale sarà pertanto pari a massimi € 200.176.318,08. Il capitale sociale della Società, in caso di integrale sottoscrizione e liberazione delle Nuove Azioni, sarà pari a € 25.072.039,72. Il Prezzo di Sottoscrizione incorpora uno sconto del 28,36% rispetto al prezzo teorico ex diritto (Theoretical Ex Right Price o “TERP”) delle azioni ordinarie Juventus, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo di riferimento di Borsa delle azioni Juventus del 12 novembre 2026. Come già reso noto, si conferma che l’Aumento di Capitale non si configura come aumento di capitale iperdiluitivo ai sensi della Comunicazione CONSOB n. 88305 del 5 ottobre 2016 e della regolamentazione di Borsa Italiana.

Le Nuove Azioni saranno ammesse in via automatica alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), dalla rispettiva data di emissione, al pari delle azioni ordinarie Juventus già in circolazione. Con riferimento al calendario dell’Offerta in Opzione, in linea con quanto già comunicato in data 11 novembre 2026, è previsto che:

• i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 16 novembre al 1° dicembre 2026 (estremi inclusi) (il “Periodo di Opzione”); e

• i Diritti di Opzione siano negoziabili sull’Euronext Milan dal 16 al 25 novembre 2026 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione ammontano a n. 417.033.996, avranno codice ISIN IT0005745069 e saranno rappresentati dalla cedola n. 2. Le azioni Juventus saranno negoziate “cum diritto” fino al 13 novembre 2026 (incluso) e “ex diritto” a partire dal 16 novembre 2026 (data di stacco dei Diritti di Opzione). Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milan) al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti sull’Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due sedute, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l’“Offerta in Borsa”). Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico con le modalità e nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire sull’Euronext Milan.

Ai fini dell’Aumento di Capitale e dell’ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni sull’Euronext Milan, la Società si avvarrà delle esenzioni dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto previste dall’art. 1, paragrafo 4, lett. d-ter), e paragrafo 5, lett. b-bis), del Regolamento (UE) 2017/1129 e, pertanto, predisporrà e depositerà nei termini di legge e di regolamento presso CONSOB un documento informativo ex Allegato IX del predetto Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Documento Informativo”). Il Documento Informativo sarà reso altresì disponibile presso la sede legale della Società in Torino, Via Druento 175, sul sito internet della Società (www.juventus.com; sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti, Operazioni Straordinarie) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) nei termini di legge e di regolamento. Juventus ha altresì incaricato Citigroup e UniCredit quali Joint Global Coordinators nell’ambito dell’Aumento di Capitale, i quali agiranno nell’ambito dell’Aumento di Capitale come coordinatori dell’offerta su base c.d. “best effort”

e senza quindi assunzione di impegni di garanzia in relazione alla stessa, tenuto conto dell’impegno di garanzia di Exor.

Impegno di Sottoscrizione e Garanzia

L’azionista di maggioranza Exor (titolare del 65,4% del capitale sociale di Juventus e del 78,3% dei diritti di voto) ha assunto, in data 29 settembre 2026, l’impegno a sottoscrivere le Nuove Azioni di propria spettanza rivenienti dall’esercizio della delega e ha già effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale per € 60 milioni, che sarà utilizzato per la liberazione di un corrispondente numero di Nuove Azioni da essa sottoscritte. Tenuto conto dell’esercizio parziale della delega, l’impegno di Exor per la sottoscrizione delle Nuove Azioni di propria spettanza è pari a circa € 131 milioni. Inoltre, in linea con quanto reso noto in data 29 settembre 2026, Exor ha assunto un impegno di garanzia sulle eventuali azioni inoptate e si è, pertanto, impegnata a sottoscrivere e liberare, al Prezzo di Sottoscrizione, le Nuove Azioni che dovessero risultare eventualmente non sottoscritte al termine dell’Offerta in Borsa, fino all’ammontare massimo complessivo dell’Aumento di Capitale, al netto del controvalore delle Nuove Azioni sottoscritte da Exor in esecuzione del proprio impegno di sottoscrizione. Resta fermo l’impegno di Exor di sottoscrivere il pro-quota delle nuove azioni emesse nell’ambito del successivo esercizio della porzione residua della Delega.

Impegni di Lock-up

Sempre in data odierna, nel contesto dell’operazione di Aumento di Capitale, la Società si è impegnata, per un periodo di 180 giorni dalla data di completamento dell’operazione, a non compiere, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators, che non potrà essere irragionevolmente negato, i seguenti atti di disposizione (i) emettere o impegnarsi a emettere, offrire, vendere, concedere in prestito, trasferire, costituire in pegno o assoggettare ad altri vincoli o garanzie le proprie azioni ordinarie, concedere opzioni sulle stesse o compiere, direttamente o indirettamente, altri atti di disposizione della relativa titolarità o del relativo interesse economico, né annunciare pubblicamente l’intenzione di effettuare tali operazioni; (ii) stipulare contratti di swap o altri accordi o effettuare operazioni che trasferiscano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, le conseguenze economiche della titolarità delle azioni ordinarie, indipendentemente dal fatto che il regolamento avvenga mediante consegna di azioni, in denaro o altrimenti; e (iii) effettuare aumenti di capitale o emettere obbligazioni convertibili o scambiabili o altri strumenti finanziari convertibili o scambiabili in azioni ordinarie ovvero che attribuiscano il diritto di sottoscrivere o acquistare tali azioni. Tali impegni non si applicano all’emissione delle Nuove Azioni nell’ambito dell’Aumento di Capitale e di azioni emesse nell’ambito del successivo esercizio della porzione residua della Delega per le finalità sopra indicate. Separatamente, Exor ha assunto nei confronti della Società impegni di lock-up della durata di 180 giorni dalla data di completamento dell’operazione impegnandosi a non (i) effettuare, direttamente o indirettamente, vendite, atti di disposizione o altre operazioni aventi a oggetto o per effetto il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo o in qualsiasi forma, della proprietà o di altri diritti sulle azioni della Società o su strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere o ottenere in conversione o scambio azioni della Società, né stipulare contratti derivati sulle azioni della Società o effettuare operazioni su strumenti derivati aventi effetti, anche soltanto economici, analoghi; e (ii) promuovere o approvare aumenti di capitale o emissioni di obbligazioni convertibili o scambiabili in azioni, buoni di acquisto o sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari, anche con diritto di voto, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere o ottenere in scambio o conversione azioni della Società. Sono escluse da tali impegni le operazioni sulle azioni della Società concluse da Exor con proprie controllanti, controllate o società soggette a comune controllo, purché tali soggetti assumano analoghi impegni di lock-up per la durata residua".