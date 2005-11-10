Francia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di Zidane

Live TMW
Francia ko a San Siro, a breve la conferenza stampa di ZidaneLive TMW
Il commissario tecnico della Francia parla nella pancia di San Siro dopo la sconfitta patita con l'Italia in Nations League
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Zinedine Zidane commenta in conferenza stampa la sconfitta subita a San Siro dalla sua Francia con l'Italia per 3-1, che costringe i Bleus a non essere ancora certi dei quarti di finale di Nations League.
22.57 - A breve l'inizio della conferenza stampa.
Altre notizie Serie A
Oggi
23:00 Serie ATMW
TMWIncredibile Pio Esposito: con l'Italia ha già gli stessi gol di Totti. Con 44 gare in meno
22:59 Serie ALive TMW
Live TMWSuper Italia, a breve Mancini in conferenza stampa dopo il 3-1 sulla Francia a San Siro
22:56 Serie A
Italia, Pio Esposito torna sul rigore di Zenica: "Non potevo nascondermi per tutta la vita"
22:52 Serie ATMW
TMWL'Italia è prima nel girone di Nations League. La classifica e cosa può succedere in Belgio
22:50 Serie A
Italia-Francia 3-1, le pagelle: abbiamo un grande centravanti. Frattesi show, Mancio da 8
22:49 Serie A
Italia, Mancini: "Grande prestazione, felice per i ragazzi. C'è da lavorare, strada lunga"