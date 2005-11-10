Francia, Zidane: "Non dobbiamo buttare tutto, difficoltà soprattutto sul piano difensivo"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:34Serie A
autore Paolo Lora Lamia
12.11.2026 23:34Serie A
Il ct dei transalpini dopo il ko di San Siro: "Mbappé? Penso che lo recupereremo. Non possiamo parlare di lui, stasera non c'era".
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Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League persa 3-1 contro l’Italia.
Come spiega la sconfitta?
"Bel primo tempo con diverse occasioni, poi si è complicata quando abbiamo preso il secondo gol. Non dobbiamo buttare tutto: bella la prima parte e l'inizio della seconda, poi difficoltà soprattutto difensive".
Mbappé è recuperato?
"Penso che lo recupereremo. Non possiamo parlare di lui, stasera non ci stava e abbiamo fatto con gli altri. Assenze? Fa parte del calcio, non lo possiamo controllare".
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