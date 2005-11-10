Francia, Zidane: "Non dobbiamo buttare tutto, difficoltà soprattutto sul piano difensivo"

Il ct della Francia Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la sfida di Nations League persa 3-1 contro l’Italia.

Come spiega la sconfitta?

"Bel primo tempo con diverse occasioni, poi si è complicata quando abbiamo preso il secondo gol. Non dobbiamo buttare tutto: bella la prima parte e l'inizio della seconda, poi difficoltà soprattutto difensive".

Mbappé è recuperato?

"Penso che lo recupereremo. Non possiamo parlare di lui, stasera non ci stava e abbiamo fatto con gli altri. Assenze? Fa parte del calcio, non lo possiamo controllare".