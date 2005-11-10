Zazzaroni: "Napoli, Allegri ha sbagliato ma non è mai stato in discussione"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni. Che è partito dalle elezioni federali: "Per me non slitteranno dopo il ricorso di Galliani. Non è interesse di nessuno andare oltre. C'è chi dice poi che Marotta tra due anni voglia fare il presidente federale, ma mi sembra assurdo. Non c'è una verità. Credo che tutti abbiano chiesto di accelerare i tempi sul ricorso. Credo che Malagò meriterebbe di essere messo alla prova almeno per un anno e mezzo, è il più bravo dirigente sportivo che abbiamo. Cosa paga? Mancini? E' una scusa, paga il fatto di essersi irrigidito su Pirlo. L'autonomia deve esserci, deve avere alla fine la possibilità di scendere. Hanno pensato che facesse quello che volevano loro, in particolare Marotta. Siamo nelle mani di questa politica e facciamo un'altra figura di m....a. Se non ci fosse Mancini, oggi Malagò sarebbe a casa perché la sua scelta ha messo un bel po' di toppe in questo momento".

Napoli, Manna pensa al mercato: quali sono le priorità?

"Se la squadra va così anche l'allenatore ha delle responsabilità. E' stato sottovalutato l'organico e che non avrebbero fatto mercato. E poi fare questi risultati. E' una squadra che ha grossi problemi, ha tanti assenti importanti, ma anche lo scorso anno e poi fece comunque dei punti importanti. ADL dovrà prima mandare via qualcuno, deve farlo per forza. La posizione di Allegri non è mai stata traballante. Quando vedo il Napoli, vedo degli errori tecnici dei giocatori. Li fanno perché sono scarsi. Vergara? Ha motore rispetto agli altri. Giocherebbe però nell'Inter, nella Juve e nel Milan? No. Al Napoli serve ora, ma non può cambiare le sorti del Napoli".

Allegri, Spalletti e Sarri: difficoltà dovute solo alla squadra?

"Non stanno facendo bene. Spalletti è uno dei più grandi tecnici che ci sia in Italia. Sarri è arrivato da pochi mesi in una squadra che per dieci anni ha giocato un certo tipo di calcio, devi permettergli di spostare qualcosa o fai come Aquilani a Sassuolo".

Juve, farà mercato a gennaio?

"Non ha soldi. Non ha cambiato Spalletti perché non può permettersi di prenderne un altro più bravo. Dovrà trovare delle opportunità. Scamacca per quello che sta facendo è un'opportunità? Un po' il mercato lo ha subito Spalletti".

Il Milan come lo vede? Faranno mercato?

"Parlando di Tresoldi ma non so se vorrà venire via dal Bruges. E' un giocatore molto importante ora. Uno del Milan mi ha detto che sta cambiando qualcosa come squadra. C'è stato un clic e lo vedo per un posto tra i primi quattro. E' una squadra forte comunque. Può darsi che faccia qualcosa a gennaio, ma nessuno pianificherà e si cercheranno opportunità".

La Lazio dura?

"Vedo squadre che giocano verticale e fanno bene, e c'è anche la Lazio. E' una che gioca. La Lazio andrà in Europa, poi vedremo se sarà anche la Champions. Per ora ha fatto una cosa strepitosa. Se passa il derby, anche emotivamente, perché la squadra ci crede, vedremo. Gattuso? Non ha mai fatto un campionato così importante, qui ha trovato le condizioni per lui. Ha lavorato molto anche dal punto di vista tattico e vedo una squadra che vuole giocare. Lui era un grande difensivista, oggi invece aggiunge qualcosa avanti".

E la Roma?

"Mi piace tanto. Se prendono un paio di giocatori...Endrick Mourinho non lo vuole far partire, e capisco perché. E poi ha uno spogliatoio che funziona. Capisco che lui vuole giocare di più, ma non lo manda via".

E Palladino a Bologna?

"Ha restituito fiducia alla squadra, giocano con voglia, come con Italiano. E' molto forte sugli esterni, poi ha trovato Mbangula che è una bella alternativa".

Torna Inzaghi?

"Penso di sì. La sua esperienza l'ha fatta, ha preso tanti soldi, credo voglia tornare qui. E' più facile Juve che Napoli. Sono curioso di vedere che Inzaghi torna".

ADL venderà alla fine il Napoli?

"Io sono convinto che venda, poi posso sbagliarmi. Credo a un fondo internazionale, per forza".