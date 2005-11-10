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Sciolto il Comitato di Garanzia, arriva la nota del Bari: "Dispiaciuti ma da noi niente inadempienze"

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 20:19Serie C
12.11.2026 20:19Serie C
Fonti preferite
Il club pugliese ha diramato un comunicato in seguito allo scioglimento dopo 5 mesi del Comitato di Garanzia e Trasparenza.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Nei piani del sindaco Vito Leccese, doveva accompagnare il percorso per il superamento della multiproprietà, la cessione del Bari e garantire alla città il massimo livello di informazione, trasparenza e vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dalla proprietà del club, in pratica non è successo nulla di tutto ciò. Nelle scorse ore si è sciolto dopo solo cinque mesi di vita Comitato di Garanzia e Trasparenza e adesso è arrivata anche la risposta del club.

Il comunicato

Questa la nota comparsa sul sito del club pugliese: "La SSC Bari esprime rammarico per la decisione del Comitato di interrompere i propri lavori e per le dichiarazioni rese in data odierna, ribadendo che, eventuali limiti operativi lamentati, non dipendono dalla volontà della Società, né da una presunta chiusura al confronto.

Nel pieno rispetto del percorso avviato con l’incontro del 17 ottobre e delle successive interlocuzioni condotte con i propri rappresentanti, all’esito delle quali è seguita produzione di documenti nei giorni 22 e 28 ottobre, il Club conferma di aver assolto integralmente agli impegni assunti nella lettera del 15 giugno e di aver messo a disposizione tutta la documentazione richiesta il 6 luglio, omettendo esclusivamente pochi atti, la cui trasmissione avrebbe violato obblighi di riservatezza o esposto la Società a concrete richieste risarcitorie.

Prosegue inoltre con determinazione l'apertura verso potenziali investitori realmente interessati e affidabili, ambito in cui sono già attive interlocuzioni seguite direttamente dalla Proprietà e, in via non esclusiva, dagli Advisor, come già formalmente comunicato ai componenti del Comitato. Pur nel dispiacere per questo epilogo, la SSC Bari respinge ogni ricostruzione di inadempienza e rinnova al Sindaco e all’Amministrazione comunale la propria piena disponibilità a proseguire un dialogo sereno, equilibrato e costruttivo".

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