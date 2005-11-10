Verona, Suslov è un caso: è out anche in Nazionale. Il CT: "Non è guarito del tutto"

Non sono mancate le polemiche in casa Verona dopo la convocazione di Tomas Suslov da parte della Slovacchia. Il centrocampista offensivo risultava infatti indisponibile per infortunio fin dalla sfida contro il Catanzaro, ma nonostante il problema fisico aveva dato la propria disponibilità alla Nazionale. Una situazione che aveva sollevato qualche interrogativo nell'ambiente gialloblù, considerando le condizioni non ottimali del giocatore.

Suslov salta le Far Oer: il problema muscolare non è risolto

Le ultime indicazioni provenienti dal ritiro slovacco, tuttavia, non sembrano lasciare spazio a dubbi. Suslov non ha ancora recuperato dal nuovo problema muscolare e sarà costretto a saltare almeno la partita contro le Isole Far Oer. A confermarlo è stato il commissario tecnico Vladimir Weiss, che ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore dopo gli accertamenti medici effettuati nelle ultime ore.

Il CT della Slovacchia ha spiegato in conferenza stampa la situazione dell'attaccante dell'Hellas Verona. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da Hellaslive.it: “Tomas Suslov si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha mostrato che non è completamente guarito. Sono preoccupato perché era in buona forma e voleva davvero rappresentare la sua nazionale"