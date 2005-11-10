Stasera niente fischi per Donnarumma: San Siro applaude il capitano della Nazionale

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Stasera niente fischi per Donnarumma: San Siro applaude il capitano della NazionaleTMW
L'ex portiere del Milan, in passato, era stato accolto con fischi e banconote finte dal suo ex stadio, dove stasera si giocherà Italia-Francia
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Niente fischi, questa sera, per Gianluigi Donnarumma. San Siro, teatro di Italia-Francia, sceglie un’accoglienza diversa dal passato per l’ex portiere del Milan, in passato raggiunto persino da un lancio di banconote finte durante una sfida tra i rossoneri e il PSG.
All’ingresso dei giocatori azzurri per il riscaldamento prepartita, infatti, il pubblico presente sugli spalti del Meazza ha tributato un lungo applauso al capitano della Nazionale guidata da Roberto Mancini.
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