Napoli forte su Gustavo Varela, oggi Manna ha incontrato il suo agente
Simone Bernabei
Giornata importante quella di oggi in casa Napoli, col direttore sportivo Giovanni Manna che ha incontrato Hector Peris, CEO dell'agenzia Leaderbrock. Un faccia a faccia che nasconde importanti retroscena di mercato, in vista dell'apertura delle trattative a fine dicembre.
Gustavo Varela argomento principale
Il tema principale dell'incontro, spiega Sky Sport, è stato quello relativo a Gustavo Varela, attaccante del Monza e attuale capocannoniere della Serie A. Il dirigente azzurro ha ribadito anche all'agente dell'attaccante il proprio gradimento, in attesa di capire se già a gennaio potranno aprirsi spiragli per una trattativa. Il Napoli, dovessero crearsi le opportunità giuste, è forte sul portoghese.
Manna e Peris hanno parlato anche delle situazioni di Rafa Marin e Alisson Santos
Nel summit sono poi state affrontate questioni interne relative a Rafa Marin, difensore che si è conquistato la fiducia di Allegri e di tutto l'ambiente. Le parti hanno iniziato a parlare del possibile rinnovo di contratto, anche se né da parte di Manna né da parte dell'agente del difensore c'è fretta vista la scadenza giugno 2029. Chiusura con Alisson Santos: l'esterno è stato dichiarato incedibile dal Napoli, anche nel caso in cui i sondaggi esplorativi dovessero trovare sbocco a gennaio in proposte da 30 milioni di euro. Alisson rappresenta il presente ed il futuro del Napoli.