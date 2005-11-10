Reggiana, futuro societario ancora da definire. Il Sindaco Massari: "Nessuna offerta"

Resta aperto il dossier relativo al futuro societario della Reggiana. A Reggio Emilia si continua a lavorare per individuare una soluzione che possa garantire stabilità al club, dopo il confronto tra i soci e l'amministrazione comunale. Al termine dell'incontro, il sindaco Marco Massari, accompagnato dall'assessora allo Sport Stefania Bondavalli, ha fatto il punto sulla situazione, soffermandosi sulle prospettive della società e sulle trattative attualmente in corso.

Trattative aperte, il Comune cerca nuovi interlocutori

Dal vertice è emerso che nessuna delle proposte finora arrivate sul tavolo della Reggiana ha ancora trovato una concretizzazione. I contatti, tuttavia, non si sono interrotti e restano aperti diversi canali di dialogo. Le scadenze ormai ravvicinate rendono però necessario individuare una soluzione in tempi brevi. Per questo motivo l'amministrazione comunale ha raccolto la richiesta di sostegno avanzata dalla società, rendendosi disponibile a favorire il coinvolgimento di imprenditori e potenziali investitori interessati a partecipare al progetto granata.

Le parole del Sindaco

Di seguito le dichiarazioni del sindaco Massari: "La situazione della Reggiana calcio ci riguarda. Si tratta di un patrimonio della città e per questo abbiamo chiesto un incontro ai soci. Negli ultimi mesi siamo stati in costante contatto con la società per seguire gli sviluppi della vicenda societaria ma era secondo noi necessario comprendere meglio la situazione. Abbiamo appreso quindi ieri che, al momento, non si è concretizzata nessuna delle proposte ricevute, anche se le trattative rimangono aperte. Tuttavia, le scadenze ravvicinate impongono riflessioni.

Dobbiamo tenere conto, oltre all’aspetto sportivo e a quanto rappresentano quei colori per molti nostri concittadini, che è una società in cui sono impiegate diverse decine di persone e che centinaia sono le famiglie, i cui figli frequentano i campi del settore giovanile. L’indotto di fornitori e sponsor riguarda, per altro, oltre 200 aziende, in gran parte reggiane. Quanto abbiamo appreso ieri ci spinge pertanto ad accogliere la richiesta di supporto che ci è stata fatta, consapevoli che il valore del brand Reggiana sia ancora molto alto.

Crediamo che il nostro ruolo in questa fase sia quello di coinvolgere imprenditori e soggetti che hanno a cuore la Reggiana e la nostra città. Incontreremo alcuni di loro per capire se ci sono le condizioni per contribuire a dare prospettive alla società".