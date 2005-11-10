Italia, Frattesi: "Ci siamo compattati dopo le difficoltà, in azzurro come nella Lazio"

Il centrocampista dell'Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il 3-1 nel match di Nations League contro la Francia.

Il tuo gol in Nazionale che pesa più di tutti?

"Forse la doppietta con l'Ucraina serviva per un altro tipo di scopo, ma far gol qui è sempre speciale. Giornata veramente bella".

Voglia di andare tutti per una strada, nella Lazio come in Nazionale: quanto pesa?

"Penso sia il 60/70%. Sono due situazioni analoghe: nella Lazio dopo la prima sconfitta ci siamo compattati e credo che quella sia la cosa più importante che abbiamo ritrovato anche in Nazionale. Quando c'è entusiasmo e voglia di soffrire tutti insieme, è tutto più facile".

Sta diventando un centrocampista a 360°.

"Ho qualche discussione con Gattuso, vuole che miglioro le cose che so fare meno ma anche che esalti le mie doti mentre io voglio solo migliorare quello che non ho. A forza di mettere etichette, magari ci credo pure io: sono contento di avere fiducia da parte di Gattuso e di Mancini".

Quando senti che il gol avverrà?

"Quando riesco ad avere quei 10/15 metri per accelerare, copro una parte di campo più grande e poi riesco a colpire la palla. L'importante è sempre arrivare da dietro in corsa".

Cosa ti ha detto Mancini dopo l'1-1.

"Stavamo parlando di una cosa difensiva, si vede da queste cose che l'ambiente è sano".