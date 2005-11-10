Carrarese, Parlanti: "La sosta arriva al momento giusto. Serve più cattiveria negli ultimi 25 metri"

Conferenza di metà settimana in casa Carrarese, con Gabriele Parlanti che, ai canali ufficiali del club, ha fatto il punto della situazione: "Credo che questa sosta sia arrivata nel momento giusto: avevamo bisogno di un momento di recupero dopo tante partite ravvicinate. Siamo dispiaciuti per essere arrivati a questa pausa con due sconfitte nelle ultime gare, ma sono certo che queste settimane riusciremo a lavorare bene e con tranquillità, sempre nell’ottica di arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro la Virtus Entella di sabato prossimo".

Arriva poi il momento di un'analisi più dettagliata, che parte dalle ultime due sconfitte: "Nelle ultime due gare, in cui non sono arrivati punti, non credo sia mancato niente a livello di atteggiamento perché comunque siamo stati in grado di approcciare nel modo giusto le partite, ma probabilmente è mancato quel pizzico di cattiveria in più negli ultimi 25 metri, che in una categoria difficile come la Serie B, può rivelarsi decisivo".

Infine, una nota sul suo personale: "A ogni modo sono felice di aver trovato una certa continuità, ma l’aspetto più importante riguarda la squadra e quindi, l’unico vero obiettivo che ho e che voglio assolutamente raggiungere insieme ai miei compagni, è il mantenimento della categoria, che dobbiamo raggiungere a ogni costo per noi e per la nostra gente, che ci accompagna sempre con passione tra casa e trasferta".