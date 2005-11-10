Da Lulli a Miranda, i migliori difensori al Fantacalcio dopo 11 giornate
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:30Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
12.11.2026 08:30Fantacalcio
I cinque migliori difensori al fantacalcio dopo 11 giornate
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Ecco i 5 migliori difensori per fantamedia dopo 11 giornate.
1 - Lulli: 6 presenze - fantamedia 7.75 - media voto 6.58 - 2 gol - 1 assist
2 - Balerdi: 7 presenze - fantamedia 7.50 - media voto 6.71 - 2 gol - 1 ammonizione
3 - Carlos Augusto: 9 presenze - fantamedia 7.28 - media voto 6.50 - 2 gol - 2 assist - 2 ammonizioni
4 - Tavares: 10 presenze - fantamedia 7.10 - media voto 6.50 - 1 gol - 3 assist
5 - Miranda: 10 presenze - fantamedia 6.85- media voto 6.40 - 5 assist - 1 ammonizione
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