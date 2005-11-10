Ceccarelli sul ritorno di Ronaldinho: "La classe non invecchia, sarà difficile togliergli palla"

C’è un solo precedente fra Ronaldino, che domenica tornerà in campo con il Ravenna nel derby col Forlì, e la Romagna e risale a 16 anni fa quando l’ex Pallone d’Oro, che all’epoca vestiva la maglia del Milan, affrontò il Cesena al Manuzzi. Una gara che certamente il brasiliano non ricorderà con piacere sia per la prestazione personale, venne sostituito al 56°, sia per il risultato finale con i bianconeri che si imposero per 2-0 grazie alle reti di Bogdani e Giaccherini.

In quella gara nelle fila dei romagnoli c’era anche il terzino Luca Ceccarelli, che fornì anche l’assist per il gol dell’albanese, che torna con la memoria a quel giorno dalle colonne del Corriere Romagna: “Per me fu come vincere la Coppa del Mondo, sono nato e cresciuto a Cesena, ho fatto il raccattapalle e il mio sogno era portare la mia città in Serie A. Appena uscii dal tunnel ho pensato che questo era il mio San Siro. Speravo che il tempo si fermasse lì, un sogno che si è realizzato. Una serata unica e irripetibile”.

Sul confronto in campo con Ronaldinho

Ceccarelli ha poi parlato del ritorno del campione brasiliano in Romagna e di come allora venne limitato da lui e compagni: “Non si doveva girare e io non dovevo farmi puntare, per questo giocai in maniera molto aggressiva come del resto tutta la squadra. Sapevamo che Ronaldinho, non curava la fase difensiva e io mi inserivo molto da dietro, quindi volevo essere il più preciso possibile nei cross per non farli ripartire. - prosegue l’ex difensore – Di quella sera mi resta la sua maglia, ricordo che quando gliela chiesi lui mi rispose perché non gli davo la mia in cambio e io lo feci. È un vero campione”.

Sul ritorno del brasiliano in Romagna

Infine l’ex calciatore parla del ritorno in campo di Ronaldinho: “Credo sia una mossa di marketing. In Serie C la qualità è minore, ma tutti i giocatori corrono forte. La classe non invecchia mai. Quando scendi in campo sparisce tutto intorno a te, anche l’età, rimane solo il prato verde. Un campione come lui vorrà dimostrare di poter ancora giocare, sarà difficile portargli via la palla dai piedi. Sarà un derby unico”.