Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta

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Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero IaquintaUfficiale
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 18:42Serie C
autore Tommaso Maschio
12.11.2026 18:42Serie C
Il centrocampista classe 2006 nella passata stagione ha vestito le maglie di Virtus Verona e Foligno, ma senza mai esordire in prima squadra
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Dopo le esperienze con Vis Pesaro, Virtus Verona e Foligno per lo svizzero Iaquinta c'è una nuova squadra in Serie C. Il centrocampista classe 2006 è infatti un nuovo calciatore del Grosseto che lo ha tesserato a parametro zero essendo l'elvetico svincolato dalla scorsa estate.
Il comunicato del Grosseto su Iaquinta
US Grosseto comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabio Iaquinta.
Classe 2006, di nazionalità svizzera, Iaquinta è nato a Wettingen, nel cantone Argovia, e ha mosso i primi passi nel calcio con il FC Baden. In Italia ha approfondito il suo percorso giovanile con Perugia, Aglianese e Vis Pesaro.
Nella scorsa stagione ha vestito le maglie della Virtus Verona e del Foligno.
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