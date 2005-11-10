Grosseto, innesto di prospettiva a centrocampo: arriva lo svizzero Iaquinta

Dopo le esperienze con Vis Pesaro, Virtus Verona e Foligno per lo svizzero Iaquinta c'è una nuova squadra in Serie C. Il centrocampista classe 2006 è infatti un nuovo calciatore del Grosseto che lo ha tesserato a parametro zero essendo l'elvetico svincolato dalla scorsa estate.

Il comunicato del Grosseto su Iaquinta

US Grosseto comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Fabio Iaquinta.

Classe 2006, di nazionalità svizzera, Iaquinta è nato a Wettingen, nel cantone Argovia, e ha mosso i primi passi nel calcio con il FC Baden. In Italia ha approfondito il suo percorso giovanile con Perugia, Aglianese e Vis Pesaro.

Nella scorsa stagione ha vestito le maglie della Virtus Verona e del Foligno.