Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'Agostino

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Renate, nuovo innesto in attacco: dalla Svizzera arriva il centravanti D'AgostinoUfficiale
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 17:48Serie C
autore Tommaso Maschio
12.11.2026 17:48Serie C
Il classe 2004 è reduce da una stagione al Paradiso in Svizzera, dove ha vestito la maglia anche del Lugano. Per lui prima esperienza fra i professionisti in Italia
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Il Renate ha annunciato sui propri canali social l’arrivo di un rinforzo offensivo fino al termine della stagione. Si tratta del centravanti italo-statunitense Giovanni Ciro D’Agostino, classe 2004 svincolato dopo una lunga esperienza in Svizzera dove ha vestito le maglie di Lugano, nella seconda squadra, e Paradiso collezionando 71 presenze e 16 reti in Promotion League, la terza serie del calcio elvetico. In passato il ragazzo ha vestito anche la maglia del Bologna nel settore giovanile per poi trasferirsi in Svizzera nel 2022.
Il comunicato del Renate su D’Agostino
"La famiglia nerazzurra si allarga, con l'inserimento di una nuova arma offensiva! Giovanni D’Agostino è una nuova pantera nerazzurra, fino al 30/6/2027".
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