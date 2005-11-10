Pio Esposito, il braccio di ferro che ha conquistato l'Italia: com'è nata la sua celebre esultanza

Due pugni chiusi, i bicipiti in bella mostra e quel sorriso di chi sa di aver lasciato il segno, ancora una volta. L'immagine di Francesco Pio Esposito che mostra i muscoli dopo un gol è ormai diventata il suo marchio di fabbrica. Anche questa sera a San Siro, nella storica vittoria azzurra contro la Francia, l'attaccante dell'Inter l'ha riproposta due volte, festeggiando una doppietta che lo ha consacrato tra i grandi protagonisti della serata e della storia (ha già segnato quanto Totti e più di Bobo Vieri). Ma dietro quell'esultanza, diventata virale in nerazzurro e ora anche tra i tifosi dell'Italia, c'è una storia che nasce assai lontano dai riflettori della Nazionale, tra una palestra e uno spogliatoio di Serie B.

Un'esultanza nata in palestra ai tempi dello Spezia

Per scoprirla bisogna tornare all'esperienza con lo Spezia, fondamentale per la crescita del classe 2005. L'idea è nata quasi per scherzo insieme a Petko Hristov, suo ex compagno di squadra e protagonista di tante sedute in palestra dopo gli allenamenti. I due si fermavano spesso davanti allo specchio, confrontando i risultati del lavoro fisico e mostrando i muscoli. Da lì è nata la posa del braccio di ferro, proposta per la prima volta in occasione di Spezia-Venezia, una partita particolarmente importante nella corsa salvezza dei liguri. Da quel momento Pio non l'ha più abbandonata.

Eroe nazionale (e nerazzurro) a soli 21 anni

Oggi quella stessa esultanza accompagna un percorso che sta prendendo una dimensione sempre più importante. Dopo la crescita in Serie B e il ritorno all'Inter, Esposito si imposto prima col suo club e adesso pure in Nazionale, dimostrando personalità, qualità e un notevole fiuto del gol. La doppietta contro la Francia rappresenta un'altra tappa significativa della sua esplosione. E quel gesto nato per gioco con Hristov oggi racconta qualcosa di più: la trasformazione di un ragazzo che, lavorando duramente, sta diventando un protagonista del calcio italiano. A soli 21 anni.