12 novembre 2000, il Lecce espugna San Siro in dieci uomini. Il gol è di Vugrinec

Il 12 novembre del 2000 il Lecce attraversa l'Italia, fino a Milano, stadio San Siro. Di fronte ci sono i padroni di casa dell'Inter, come sempre partiti con i favori del pronostico per quella che poi diventerà una stagione sciagurata. Da una parte Marco Tardelli, che ha preso il comando al posto di Marcello Lippi, dall'altra Alberto Cavasin.

Anche in dieci

I giallorossi vivono un pomeriggio da impresa grazie a Davor Vugrinec: al ventesimo l'attaccante croato trova la rete che decide l'incontro, sorprendendo l'Inter e regalando ai salentini un vantaggio preziosissimo. La partita cambia volto poco dopo: al 35' Malusci viene espulso e Cavasin è costretto a intervenire immediatamente, rinunciando proprio a Vugrinec per inserire Savino e rinforzare il reparto difensivo. Con un uomo in più, l'Inter prova a sfruttare la superiorità numerica. Tardelli manda in campo anche uomini del calibro di Christian Vieri e Andrea Pirlo, ma i tentativi nerazzurri non producono il risultato sperato. A San Siro vince il Lecce.

Inter - Lecce 0-1

Marcatori: 21’ Vugrinec

INTER

Ballotta; Ferrari, Blanc, Cordoba; Simic (46’ Vieri), Di Biagio, Jugovic (16’ Farinos), Gresko; Keane (68’ Pirlo), Sukur, Recoba.

Allenatore: Marco Tardelli

LECCE

Chimenti; Juarez (74’ Bedin), Viali, Malusci; Balleri (84’ Colonnello), Giorgetti, Piangerelli, Conticchio, Tonetto; Vugrinec (35’ Savino), C. Lucarelli.

Allenatore: Alberto Cavasin