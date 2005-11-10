La FIGC precisa: ammonito Frattesi, non Bastoni. Il difensore dell'Inter ci sarà in Belgio

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La FIGC precisa: ammonito Frattesi, non Bastoni. Il difensore dell'Inter ci sarà in BelgioTMW
In un primo tempo la grafica UEFA aveva erroneamente segnalato un'ammonizione ai danni di Bastoni, che era in camo da diffidato
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Non era Alessandro Bastoni, ma Davide Frattesi il giocatore dell’Italia ammonito nel secondo tempo della partita vinta 3-1 con la Francia.
La precisazione è arrivata dalla FIGC, dopo l’errata segnalazione da parte della UEFA in corso di gara, ragion per cui il difensore dell’Inter - che oggi era diffidato - potrà prendere parte alla trasferta di domenica sera in Belgio.
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