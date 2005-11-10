Un rigore... per due: l'abbraccio tra Pio e Sebastiano Esposito dopo il penalty del 3-1

Ci sono immagini che valgono più di un gol. Quella di Pio e Sebastiano Esposito dopo il 3-1 dell'Italia contro la Francia è una di queste. Appena trasformato il calcio di rigore che ha chiuso la partita, il centravanti nerazzurro è andato subito ad abbracciare il fratello maggiore, ancora con il peso dell'errore dal dischetto commesso poco prima. Un gesto spontaneo, prima ancora che una celebrazione, per rincuorarlo e condividere con lui la gioia di una serata speciale.

L'esultanza condivisa in stile braccio di ferro

Poi è arrivato il momento di festeggiare insieme, con l'immancabile esultanza del braccio di ferro, marchio di fabbrica di Pio. I due fratelli hanno mostrato i muscoli nella stessa posa che ormai accompagna ogni rete del più giovane, trasformando un momento di difficoltà in una scena di grande complicità familiare. L'immagine in calce realizzata da TMW a San Siro racconta perfettamente il legame tra i due e pure il significato di quel rigore, che Pio sentiva di dover segnare anche per Sebastiano.

Le parole di Pio Esposito sul rigore

Lo stesso attaccante dell'Inter ha raccontato così a fine partita le emozioni vissute dagli undici metri: "Avevo una responsabilità in più quando sono andato sul dischetto. Oltre a dover chiudere la partita segnando il 3-1, dovevo infatti anche far dimenticare l'errore di mio fratello Sebastiano. Non vi nego che mi è pesato tanto in campo quando l'ho visto sbagliare il penalty". Come confermato dal ct Roberto Mancini a fine gara, il rigore designato in ambedue i casi era del resto proprio Pio, e non Sebastiano.