L'Italia torna a vincere con la Francia in casa dal '62: Mancini rompe un tabù durato 64 anni

Il 3-1 con cui l'Italia ha battuto a San Siro la Francia firmato dalla doppietta di Pio Esposito e dalla rete di Davide Frattesi ha permesso a Roberto Mancini e i suoi di fare la storia. Letteralmente. Gli azzurri, infatti, non battevano in casa i transalpini da ben 64 anni, più precisamente dal 5 maggio del 1962. Anche in quell'occasione l'allora Nazionale allenata da Giovanni Ferrari vinse in rimonta, imponendosi per 2-1 all'Artemio Franchi di Firenze grazie alla doppietta di José Altafini.

Poi quattro sconfitte e due pareggi

Da quel momento, poi, due pareggi e quattro sconfitte, tre delle quali nelle ultime tre volte in cui le due compagini si sono trovate una di fronte all'altro: nel 2012 (1-2 con gol di El Shaarawy, Valbuena e Gomis), nel 2016 (1-3 con gol di Pellè per gli azzurri e di Martial, Giroud e Kurzawa per i Galletti) e nel 2024 (1-3 targato doppio Rabiot e autogol di Vicario a rendere inutile il gol di Cambiaso).

Un onda Azzurra travolge Zidane

Stasera invece i ragazzi di Roberto Mancini sono riusciti ad essere più forti anche della cabala, confermando le belle sensazioni che già le ultime tre gare avevano lasciato. Nonostante l'errore di Donnarumma e il vantaggio di Olise, l'Italia ha saputo reagire e ha messo alle corde Zidane, travolto dall'entusiasmo e dall'impeto di una squadra finalmente cattiva, affamata e con voglia di riscatto. Sugli scudi un Pio Esposito da urlo, capace di realizzare l'ottavo e nono gol in azzurro dopo appena 14 presenze e agganciare Totti nella classifica dei bomber all time a soli 21 anni.