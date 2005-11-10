Italia, per i quarti di Nations League manca 1 punto. Ma potrebbe bastare anche un ko

Una vittoria pesantissima quella ottenuta dall'Italia a San Siro contro la Francia, non solo per il prestigio, ma anche perché gli Azzurri adesso sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale di Nations League, a cui vi accedono le prime due squadre di ogni girone. Al momento la classifica del Gruppo A vede gli azzurri in testa con 10 punti, gli stessi della Francia che ha però gli scontri diretti a sfavore contro Mancini e i suoi. Al terzo posto c'è il Belgio a 9, chiude la Turchia a 0. Domenica sera, dunque, basterà un solo punto a Bruxelles per far sì che l'Italia si qualifichi al turno successivo almeno per seconda. Occhio però anche ad un clamoroso scenario, perché se la Francia dovesse incredibilmente perdere contro la Turchia, allora gli Azzurri potrebbero addirittura perdere contro il Belgio. Un quadro molto difficile, ma comunque non impossibile.

Cosa comportano i Quarti di Nations League

Ma cosa comporta qualificarsi ai Quarti di finale di Nations League? In palio non c'è solo un trofeo, ma una posizione di privilegio in vista degli Europei del 2028. Le dodici vincitrici dei gironi della Nations League, infatti, avranno la possibilità di accedere agli spareggi, qualora non si siano già qualificate direttamente a Euro 2028 ed essere testa di serie per il sorteggio dei gironi.

La classifica

Di seguito la classifica del Gruppo A:

ITALIA - 10 punti (DR +5)

FRANCIA - 10 punti (DR +3)

BELGIO - 9 punti (DR +2)

TURCHIA - 0 punti (DR -10)