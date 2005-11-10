"Seba, vuoi andare a battere anche questo?". La battuta di Mancini a Esposito prima del 3-1

Siparietto divertente sulla panchina dell'Italia durante la sfida contro la Francia. Protagonista Sebastiano Esposito, che al 60' ha fallito un calcio di rigore conquistato dagli azzurri grazie a Nicolò Cambiaghi. Una scelta che non aveva convinto Roberto Mancini: dal dischetto, infatti, il rigorista designato non era certo l'attaccante del Sassuolo (ma probabilmente suo fratello), come testimoniato dal disappunto mostrato dal ct subito dopo l'errore.

Seba sbaglia, Pio no

Seba Esposito è stato quindi sostituito al 61' da Vergara, prima dell'uno-due azzurro che ha definitivamente indirizzato la partita. Dopo il 2-1 firmato da Frattesi al 63', è stato proprio suo fratello minore Pio Esposito a presentarsi dagli undici metri per trasformare con freddezza il rigore conquistato da Vergara e realizzare la sua personale doppietta al 76'. Questa volta, nessuna sorpresa negli occhi di Mancini e del suo staff sulla scelta del rigorista.

La battuta di Mancini a Seba

Dalla panchina, con Sebastiano ormai comodamente seduto, poco prima era arrivata la battuta di Mancini: "Seba, vuoi andare a battere anche questo?". Una provocazione bonaria che ha strappato una risata a entrambi, stemperando la tensione dopo l'errore del numero 7 in una serata storica per gli azzurri. L'Italia non batteva infatti la Francia in casa da ben 64 anni.