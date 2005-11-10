Mancini bacchetta Seba Esposito: "Il rigorista era Pio, la prossima volta non si confonderanno"

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha analizzato a Sky Sport la vittoria storica degli azzurri contro la Francia. Di seguito il suo commento post partita.

L'analisi del ct Mancini sul 3-1 dell'Italia

Sulla vittoria: "Ho detto ai ragazzi che queste sono le partite più belle da giocare e vincere, queste partite se le ricordano tutti. E per vincere queste partite devi giocare bene".

Sul cammino in Nations League: "Ancora manca una partita ed è tutto in gioco. Abbiamo ottenuto una grande vittoria stasera, rimontando dopo essere andati sotto per un errore. Rimanevamo un po' troppo larghi coi tre centrocampisti, il pericolo era la palla filtrante. Soffrivamo un po' questo, ma dopo venti minuti la gara è cambiata totalmente".

Sui talenti dell'Italia: "Sono giocatori bravi, capaci di giocare. Magari non abbiamo l'esperienza di altre Nazionali, ma abbiamo giocatori bravi".

Sul rigore sbagliato da Seba Esposito: "Pio era il rigorista. La prossima volta i fratelli Esposito non si confondono più (sguardo minaccioso, ndr)".

Sulla gara di Bruxelles: "Dobbiamo andare a fare risultato in Belgio, sennò questa partita non conta niente".

Sull'entusiasmo ritrovato: "Noi dobbiamo cercare di migliorare come squadra e riportare la gente dietro di noi".