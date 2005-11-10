Il Frosinone non si accontenta e pensa già a gennaio. La squadra di Massimiliano Alvini è fra le sorprese assolute - insieme alla Lazio - di questo campionato di Serie A, anche grazie alla verve realizzativa di Antonio Raimondo e non solo lì davanti, ma ora il club giallazzurro è già vicino a chiudere un colpo di mercato in vista di gennaio.

Frosinone vicino a chiudere per Paulos Abraham

Come riporta Sky Sport, il Frosinone si è già portato avanti per Paulos Abraham, attaccante classe 2002 che gioca in Svezia, nell'Hammarby. Secondo l'emittente, il direttore sportivo Castagnini è pronto a chiudere per il suo arrivo in Italia approfittando di una clausola rescissoria posta nel suo contratto da circa 4 milioni di euro.

Chi è Paulos Abraham

L'Hammarby in Svezia è attualmente primo in classifica in accoppiata con il Sirius, con il quale si contenderà il titolo nelle ultime due giornate di campionato. E lo sta facendo anche grazie ai gol di Abraham, che ha già segnato 17 gol in 28 partite di campionato, issandosi in cima alla classifica marcatori, alla pari di Kristian Lien del Djurgarden. A 24 anni si tratta della sua migliore stagione e ora il prossimo step può essere la Serie A, dove il Frosinone è pronto a puntare su di lui e a dargli una chance.