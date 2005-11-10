Frosinone ospite di TMW, il ds Castagnini racconta tutto: "Ho i brividi se parlo di Calò"

Nessuno si sarebbe aspettato il Frosinone così in alto dopo 11 partite di Serie A. Per raccontare ogni aspetto della neopromossa, anche i meno conosciuti, negli studi di TuttomercatoWeb.com è stato ospite Renzo Castagnini. Il direttore sportivo ha iniziato parlando della situazione del calcio italiano: "Penso che si debba tornare a giocare, io l'ho fatto tanto per strada, la mia infanzia è stata lì. I ragazzi per me giocano poco, anche nelle scuole calcio ci si allena 2 volte a settimane, si ha paura di un raffreddore... Siamo delicati e la colpa è nostra, sono nonno, ci preoccupiamo troppo. Poi si è investito poco nelle strutture, mancano e si fa fatica a reperire i giovani. È stato un errore gravissimo, spero in futuro si facciano impianti per potersi allenare meglio. All'estero ci sono passati avanti tutti".

Il tennis oggi ha più tesserati del calcio.

"Le strutture sono fatiscenti. Non si può vedere bambini spogliarsi in spogliatoi simili... Gli investimenti andrebbero fatti anche sugli istruttori dei ragazzini. Il falegname, con tutto il rispetto, non può allenare i ragazzini, le cose vanno fatte nel modo giusto. Gli altri fanno progetti lunghi, noi solo contratti annuali e così gli allenatori nel settore giovanile fanno le prove su se stessi. Bisognerebbe fare formazioni giuste per gli istruttori e dar loro fiducia".

Che consigli darebbe oggi a Lucca?

"Quella di Lucca è una storia da raccontare. Ero al mercato, dissi al presidente (del Palermo, ndr) che non avevo mai fatto la Serie D e di chiamarmi nel caso fossero saliti in Serie C. Lucca era al Torino, Bava (al tempo responsabile delle giovanili del Torino, ndr) mi disse che non lo voleva dare. Al mercato esco fuori a fumarmi una sigaretta, lo incontro e mi dice che lo potevo prendere perché non avrebbe rinnovato il contratto. Io non ci credevo, non dissi niente a nessuno perché volevano una punta di nome. Ho ricevuto critiche, mi hanno detto di tutto... In D ha giocato poco, abbiamo vinto il campionato, dissi al procuratore che in C lo avremmo tenuto. Fino a novembre non ha giocato, io lo invitavo a casa, gli facevo gli spaghetti, sentivo che potesse fare qualcosa di importante questo giocatore. Contro il Bari andai in panchina, stavamo perdendo e dissi al mister di buttarlo dentro. Lui entrò e fece un gol incredibile e da lì è partito. È un ragazzo particolare, serio, ma negli ultimi anni ho imparato che i giocatori vanno aiutati. Li devi bastonare, ma in questo momento va aiutato e sicuramente a Napoli lo faranno, non devo dirglielo io. Nonostante non stia facendo bene, per me è un giocatore di grande livello".

Ci dice qualcosa che nessuno sa di Baldini.

"È difficile perché quello che è lui lo esprime. Io lo amo, così come amo Alvini: sono persone brave, serie, buone. Sono stati i migliori allenatori che ho avuto e li ho avuti a fine carriera, hanno qualcosa in più degli altri dentro al campo. Silvio fuori è particolare, ma se ti entra dentro è come un padre. Alvini è uguale, ti trasmette cose straordinarie. Vedo cose fantastiche. Mi diverto quando vado al campo ed è una cosa bella".

Il Frosinone è l'esperienza che le ha lasciato di più?

"La cosa che voglio dire è che da quando abbiamo cominciato devo ringraziare il presidente Stirpe. Mi ha chiamato quando ero a casa sul divano, era l'unica squadra senza ds. Io pensavo di smettere, ricominciare in C mi stava un po' fatica e lui mi ha dato la possibilità di lavorare. Gli dissi che sarei andato se mi avesse fatto scegliere un allenatore e ho preso Alvini. Non era facile portarlo, era 3 anni che gli andavo dietro. Non avevo mai vinto un campionato di Serie B... Negli ultimi 11 anni siamo stati 4 volte in Serie A, ma Stirpe mi ha detto che lo scorso è stato il più bello ed è stata la soddisfazione più grande".

Qual è stato il colpo che le ha dato più soddisfazioni?

"I giocatori che hanno fatto male, li prendi e poi fanno bene ti danno tutti soddisfazione".

Ci sono dei giovani italiani che le piacciono?

"Romano e Liberali mi piacciono tantissimo. All'inizio, quando sono arrivati gli americani, feci anche questi nomi, ma non eravamo pronti, oggi lo saremmo".

Com'è cambiato il mondo da direttore sportivo con la nuova proprietà?

"Clara Vista è una risorsa importante per il Frosinone. Io venivo da un calcio diverso, questi grandi fondi lavorano con i dati, che sono una risorsa. Da soli non vanno bene, ma noi abbiamo anche scout in giro per il mondo. Sto imparando, sto studiando, sono curioso e mi diverto. Il rapporto con la proprietà è bello, è normale poi ora perché siamo al di sopra delle aspettative. Stanno facendo cose importanti, stanno investendo in strutture, possono essere solo un valore aggiunto. Non abbiamo la necessità di cedere giocatori e questo pesa. A gennaio ci possono chiedere quello che vogliono, ma le cose rimangono così. Senza di loro non potevamo farle".

Calò è ormai diventato un caso mediatico.

"Mi vengono i brividi a parlarne perché il Cesena me lo ha regalato. Lo volevo a Palermo due anni prima, avevo già fatto tutto, mi dimisi e lui rimase a piedi. Devo dire che con lui è stato bravo Alvini, sa giocare a calcio, ma non aveva passo. Oggi fa 12-13 chilometri, se metti quantità insieme alla qualità... Le cose non vengono per caso. Finora, nonostante abbia 29 anni, ha giocato bene tutte le partite in Serie A. Il procuratore ha acceso la miccia, io non lo avrei fatto, gliel'ho detto, è un amico e bisogna essere sinceri".

Il vostro blocco italiano è numeroso.

"Qualcuno sfortunatamente è in prestito. Abbiamo avuto la possibilità di riconfermarli, non è stato facile, ma siamo riusciti a tenere l'ossatura dell'anno scorso. Pensavo che 8-9 di loro potessero giocare in Serie A. A febbraio ho smesso di guardare la Serie B e mi sono messo a vedere la Serie A e mi chiedevo: 'Perché i nostri non possono stare lì?'. Mi sono convinto da solo. Bisogna valutare le cose sul lungo periodo, bisogna salvarsi, ma ora si va in campo più sereni. Siamo una delle squadre più giovani, finché si può lavorare su questo è giusto farlo".

Palmisani sta sorprendendo tutti.

"Avevamo preso Sherri, si è fatto male in Coppa Italia ed entrò Palmisani, che aveva giocato a Lucca non facendo bene. Lo avevo visto tutto il mese del ritiro: il presidente mi disse di prendere un portiere titolare e io gli risposi: 'Perché non proviamo con questo ragazzo?'. Ci sono scommesse anche per me, così abbiamo preso un sostituto. Gli abbiamo dato fiducia e ci ha ripagato. Ci vuole fortuna e coraggio. Cichella è un altro esempio. Serviva un centrocampista e io gli dissi di far giocare lui lo scorso gennaio. È bravo e lo sta dimostrando".

Cosa farete con Raimondo? Perché è un giocatore del Bologna.

"Non lo so, i prestiti sono prestiti... Sono giocatori bravi, vediamo. Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica".

È vero che volevate Varela in estate?

"Quando si vince c'è la rincorsa ai meriti... Evito di parlarne, voi lo sapete, ma non ve lo dico io. Parliamo di quello che uno è riuscito a fare".

Qual è il futuro di Kvernadze?

"Con lui ci stiamo lavorando, succede con i rinnovi e le clausole e sono fiducioso che possiamo mettere le cose a posto. Può avere un futuro di buon livello, deve migliorare, ma fisicamente è un top. Se mi chiedete un paragone, anche se è importante, lo faccio con Kvaratskhelia".

Come valuta il percorso di Ghedjemis?

"Ha valori fisici incredibili. E ha anche tecnica... È un giocatore completo, Alvini lo sta sfruttando al massimo, non dimentichiamoci che quando siamo arrivati (lui e Alvini, ndr) gli ultimi due che abbiamo citato non avevano fatto niente. C'è un lavoro dietro. Non ha limiti, neanche lui sa ancora cosa può fare. Fa la differenza in Serie A, le cose cominciano a essere importanti".

Cosa ne pensa del mondo arbitrale?

"A me piace molto questo nuovo corso perché si gioca tanto di più. Dopo Fiorentina e Sassuolo c'erano stati due episodi che mi avevano lasciato un po' così: al Franchi c'era un rigore netto per noi e non è stato chiamato il VAR, con i neroverdi segniamo e viene chiamato... Non volevo fare polemiche perché a fine anno le cose si pareggiano sempre e si torna in equilibrio. Dissi di non fare confusione con il VAR perché non si può utilizzare sempre nello stesso modo. Mi piacciono gli arbitri così perché il calcio è fisico, di impatto. Gli errori si fanno tutti, è difficilissimo arbitrare, non so come facciano e sono anche bravi. Il VAR aiuta, io da dirigente mi sento tranquillo. Prima c'era casino".

Quali sono 2 o 3 club che l'hanno colpita di questo campionato?

"Non dico una cosa nuova, mi piace il Como. Hanno mezzi incredibili, ma giocano a calcio, cercano di imporsi, non speculano. Pensavo che il Venezia facesse qualcosa in più, per me hanno dei valori, forse i più sorprendenti siamo noi. Il Cagliari non è andato male".

Milan, Juventus e Fiorentina hanno speso più di altri. Questo però evidentemente non basta.

"Le prime due non le ho seguite tanto, sono simpatizzante della Fiorentina e quindi l'ho guardata un po' di più. Sarei stato tifoso viola se non avessi fatto questo lavoro... Per me oggi hanno il dirigente migliore che c'è in Italia (Paratici, ndr), ha fatto un lavoro straordinario, se gli danno il tempo penso che saranno tra le prime quattro entro 4 anni, forse anche prima. Ci vuole pazienza, so che questa piazza e questa città sono particolari, però è l'unica strada per arrivare a certi livelli. Se Paratici avrà la forza di aspettare...".

Voi avete preso Grillitsch, Schmid, Birligea e Bobcek. C'è stato un affare più difficile di un altro?

"Quando prendi un giocatore c'è sempre qualche problema. Per quanto riguarda Grillitsch è infortunato, ma gioca in Nazionale, ha grandi qualità seppure non lo abbiamo ancora potuto vedere. L'altro austriaco (Schmid, ndr) è un talento, è un giocatore di buon livello. Birligea si è presentato in condizioni fisiche discrete, Bobcek deve lavorare ancora. Hanno trovato Raimondo davanti e hanno avuto poco spazio, fai fatica ora a cambiarlo. Con Clara Vista comunque possiamo avere una rosa un po' più ampia per rimanere in categoria".

Lei ha lavorato anche alla Juventus. Come giudica questo momento dei bianconeri?

"Oggi ci sono tante squadre che possono fare di più. Una volta loro erano la squadra... La favorita per lo Scudetto è l'Inter, mi sembra la squadra più forte".

Palermo le è rimasta nel cuore. Che aspettative ha per quest'anno?

"Sicuramente vincerà la Serie B, non vedo altro... Sarei contento per la piazza e per Inzaghi, uno che lavora con passione, quando lo si fa si deve essere premiati. Hanno un gruppo forte, si consolideranno in Serie A. Lo merita".

Alvini è destinato a una big?

"Io vorrei lavorare sempre con lui finché faccio questo mestiere, per un sacco di motivi. È un uomo, buono e leale, un po' avanti agli altri per quello che sta proponendo. Sa tenere il gruppo e i giocatori. Gli sono stato dietro 2 o 3 anni, pensavo fosse bravo, ma non così. Quando si va a giocare la domenica è felice come un ragazzino, è una cosa bella e la trasmette a tutti noi. Glielo auguro perché se lo merita".

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