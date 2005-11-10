Parma, due tifosi d'eccezione contro il Bologna: Krause ed Estevez in tribuna
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Simone Lorini
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Oggi alle 18:08Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 18:08Serie A
Kyle Krause, arrivato dall'Iowa, e Nahuel Estevez, sono al Tardini per sostenere i crociati nel Derby della Via Emilia in corso
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La squadra di casa avrà due tifosi d'eccezione nel derby in corso al Tardini: ad assistere a Parma-Bologna c'è infatti il patron ducale Kyle Krause, arrivato dall'Iowa per sostenere la squadra dopo la prima vittoria ottenuta da Gilardino del posticipo di lunedì contro l'Atalanta e con l'obiettivo di spingere la squadra a fare bis nella gara di oggi.
Presente anche l'ex centrocampista ducale Nahuel Estevez, ieri impegnato ad Ascoli col suo Palermo e salito in Emilia per dare supporto agli ex compagni e all'ex squadra, a cui è rimasto molto legato. Per l'argentino ieri 77 minuti in campo nella sfida giocata nelle Marche e terminata 1-1.
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