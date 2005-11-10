Serie B, il parziale di Mantova-Verona: poche emozioni al Martelli, si resta sullo 0-0 al 45'
Niccolò Righi
Poche emozioni al Dino Martelli nel primo tempo tra Mantova ed Hellas Verona, terminato con il risultato di 0-0. Sono gli ospiti a fare la partita, con l'azione più pericolosa che arriva al 20' dai piedi di Frese, il quale ha calciato all'altezza del dischetto ma la sfera è stata deviata in corner da un grande intervento di Tomasevic. Al 35' Mantova pericoloso su una punizione scodellata nel mezzo che ha dato vita ad un batti e ribatti dove ad avere la meglio è stata alla fine la difesa scaligera.
SERIE B - 11ª GIORNATA
Venerdì 6 novembre
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Padova-Empoli 2-2
14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Di Stefano (E).
Cesena-Catanzaro 1-0
83' Gelli (C).
Juve Stabia-Arezzo 1-0
2' Sibilli (J)
Pisa-Sudtirol 2-2
26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P).
Mantova-Hellas Verona 0-0
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese